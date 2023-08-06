Власти Пекина и Москвы организовали совместное морское учение в непосредственной близости от территории Соединенных Штатов, США направили 4 эсминца на урегулирование

На текущей неделе власти Пекина и Москвы организовали совместное морское учение в непосредственной близости от территории Соединенных Штатов, передает Fox News Digital. Российско-китайская военная группировка приблизилась к побережьям Аляски, что потребовало немедленной реакции от ВМС США.



© Photo: REUTERS

реклама

В командовании Соединенных Штатов было подтверждено, что корабли Китая и России совместно осуществляли передвижение вблизи берегов Аляски. Однако не было предоставлено точных данных о местоположении и количестве кораблей от руководства США.

По данным от сенатора Аляски Den Sullivan, предоставленной американским министерством обороны, в ходе учений было задействовано 11 военных кораблей. Сенатор Дэн Салливан утверждает, что в рамках данного действия США направили 4 эсминца с целью «оттеснения российско-китайской группировки на безопасное расстояние от американских вод».

Brent Sadler, капитан военно-морского флота США в отставке и наук HF, отметил, что произошедшее событие стало "первым в истории". Он также добавил, что в связи с конфликтом в Украине и напряженностью вокруг Тайваня такой ход от России и Китая является провокационным действием.