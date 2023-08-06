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Согласно официальной информации, установлены факты о 17 погибших, включая гражданку Российской Федерации. Около 20 человек пропали без вести. Из района бедствия эвакуированы 200 человек. Для устранения последствий стихийного бедствия задействованы военные подразделения Министерства обороны и вертолеты.
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© Photo: Спасательная операция в ходе оползня в районе Шови
Эксперты утверждают, что примерно 5 миллионов кубических метров твердой массы сошло на курорте Шови. На данный момент они утверждают, что нет угрозы повторения аналогичного стихийного бедствия в данном районе. Тем самым, эксперты назвали бедствие самым масштабным за последние полвека.
Соболезнования Грузии после стихийного бедствия выразили посольства Японии и Великобритании в Грузии, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, МИД Болгарии и Северной Македонии, а также президенты Украины Владимир Зеленский и Азербайджана Ильхам Алиев.