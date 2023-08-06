Более 17 человек погибли в ходе оползня в районе небольшого курорта Шови. Из района бедствия были эвакуированы более 200 человек. Задействованы авиация и спецтехника

Согласно официальной информации, установлены факты о 17 погибших, включая гражданку Российской Федерации. Около 20 человек пропали без вести. Из района бедствия эвакуированы 200 человек. Для устранения последствий стихийного бедствия задействованы военные подразделения Министерства обороны и вертолеты.

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© Photo: Спасательная операция в ходе оползня в районе Шови





Установлены личности семи умерших, как заявил ранее МВД Грузии Темур Мгебришвили. Общее количество пропавших без вести составляет от 25 до 29 человек, по данным портала "Новости - Грузия". Согласно информации от "Первого канала", числится в розыске 18 человек. Среди пропавших также имеются дети, сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Он не располагает информацией о наличии детей среди умерших. В текущей спасательной операции задействованы 400 спасателей и 200 военных, применяются вертолеты и специализированная техника, передает информационное агентство "Sputnik Грузия". 7 августа объявлен днем траура в Грузии.



Эксперты утверждают, что примерно 5 миллионов кубических метров твердой массы сошло на курорте Шови. На данный момент они утверждают, что нет угрозы повторения аналогичного стихийного бедствия в данном районе. Тем самым, эксперты назвали бедствие самым масштабным за последние полвека.

Соболезнования Грузии после стихийного бедствия выразили посольства Японии и Великобритании в Грузии, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, МИД Болгарии и Северной Македонии, а также президенты Украины Владимир Зеленский и Азербайджана Ильхам Алиев.