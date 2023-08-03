Польские пилоты боевых вертолетов, переброшенные к границе с Белоруссией, готовы использовать вооружение при угрозе. Министр обороны Польши подчеркнул необходимость усиления военного присутствия на границе.





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По словам генерала Марека Соколовского, боевые вертолеты уже размещены у границы. "Для предотвращения инцидентов на границе, вертолеты находятся в готовности к бою и оборудованы для активных операций", - подчеркнул он.

Генерал также подчеркнул, что пилоты вертолетов обладают обширным опытом, включая участие в операциях в Афганистане. "Их боевой опыт неоценим, и в случае угрозы они мгновенно воспользуются своим вооружением", - подчеркнул Соколовский.

В реакции на это, министр национальной обороны подчеркнул важность расширения военного присутствия у границы с Белоруссией. По его мнению, провокационные ситуации могут только усилиться.

Во вторник было объявлено о нарушении белорусскими военными вертолетами воздушной границы Польши в районе Беловежской пущи. В ответ на этот инцидент, министр Блащак дал указание увеличить численность военнослужащих у границы и ужесточить меры безопасности с привлечением боевых вертолетов.

С другой стороны, Министерство обороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении воздушной границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 "необоснованными". По мнению Минска, эти обвинения были выдвинуты польским военно-политическим руководством с целью обоснования усиления военного присутствия у белорусской границы.