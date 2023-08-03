Из-за мятежа Евгения Пригожина и продолжающейся переброски войск в Белоруссию

Литва усилила охрану своих границ в ответ на начало вооруженного мятежа под руководством Евгения Пригожина, главы частной военной компании "Вагнер". Этот мятеж также связывался с планами перемещения вооруженных сил в Белоруссию, заявил об этом развитии событий Президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Сразу же после начала вооруженного мятежа, организованного Пригожиным, и появления информации о намерениях перебросить бойцов "Вагнера" в Белоруссию, мы провели усиление охраны наших границ", - подчеркнул президент Науседа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, как описано в сообщении Salon24. Он добавил, что был разработан новый план обеспечения безопасности границы, который включает гибкое сотрудничество и укрепление со стороны национальной армии, а также усиление деятельности разведывательных органов.

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж на территории России 23 июня. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение прекратить мятежные действия. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всё российское общество выступило единым фронтом против попытки вооруженного мятежа.