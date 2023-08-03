Разведывательная деятельность не соответствует дипломатическому статусу

Норвегия приняла решение о недопустимости нахождения 15 сотрудников российского посольства на своей территории из-за того, что они занимались разведывательной деятельностью, которая не соответствовала их дипломатическому статусу. Они должны покинуть страну в ближайшее время. Это решение было обусловлено изменением обстановки в Европе, что повлекло за собой увеличение риска разведывательной деятельности со стороны России.

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Анникен Хюитфельдт, глава МИД Норвегии, подчеркнула, что в настоящее время Россия представляет наибольшую угрозу для безопасности Норвегии, и были приняты меры по противодействию действиям российской разведки. Она отметила, что страна стремится поддерживать нормальные дипломатические связи с Россией и приветствует российских дипломатов как гостей, однако новые меры направлены на предотвращение нежелательной разведывательной деятельности.

В апреле 2022 года Норвегия уже депортировала троих российских дипломатов, связывая это с фактами насилия мирных жителей в украинской Буче, в Киевской области.

Среди дипломатов, отправленных в разные страны, есть лица, связанные с российской разведкой. В частности, выявлено, что по меньшей мере два из них имеют связи с российскими спецслужбами, включая сотрудника 16-го центра ФСБ, подозреваемого в хакерских атаках на критическую инфраструктуру США.