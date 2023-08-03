Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg За пост начислено вознаграждение
Трамп предупредил о возможном приговоре к 561 годам тюрьмы
Бывший президент США Дональд Трамп выразил беспокойство про обвинения, о возможном 561 годам тюрьмы.

реклама

Бывший глава Соединенных Штатов, Дональд Трамп, в своем послании к спонсорам своей предвыборной компании представил возможность быть осужденным на срок до 561 года лишения свободы в рамках текущих дел, в которых он стал фигурантом за последние месяцы, по данным The Hill.

реклама

"Коррумпированный Министерство юстиции США, находясь под контролем жуликоватого Джо (президента США Джо Байдена), вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами "охоты на ведьм" , - отметил Трамп.

Ранее на текущей неделе были выдвинуты обвинения против Трампа по вопросам распространения недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке использования событий 6 января 2021 года в Капитолии для поддержания своей власти после проигрыша на выборах.

Расследование, возглавляемое специальным прокурором Джеком Смитом, касается возможных нарушений закона Трампом в попытке оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Считается, что последствия этих выборов стали катализатором беспорядков в январе 2021 года, когда сторонники Трампа, участвовавшие в митинге в Вашингтоне, ворвались в здание Конгресса США.

В последние месяцы Трампу были предъявлены обвинения в трех различных случаях: атаке сторонников на Капитолий, незаконном обращении с конфиденциальной информацией и предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнес-активностью.

Трамп сохраняет позицию о своей невиновности в любом из этих случаев. Опросы показывают, что судебные процессы не оказывают существенного влияния на политическую популярность бывшего президента: Трамп продолжает лидировать среди потенциальных участников предварительных выборов от Республиканской партии. Таким образом, наблюдатели считают, что у него остаются высокие шансы на победу в гонке за номинацию от Республиканцев в президенты США.

Следующие президентские выборы США запланированы на 2024 год.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #трамп #2024 #выборы #лишения свободы
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Треть американцев поддерживает идею отправки солдат США на линию боевого соприкосновения в Украине
Франция потребовала у мятежников защиты своего посольства в Нигере из-за продолжающихся протестов
Китай в последние дни серьезно нарастил военную активность на восточном фланге Тайваня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
66
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
11
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
18
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
42
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
14
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Дерун
18:39
вижу ты фотошопить умеешь
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Yilec
18:37
Пусть скушает китайских грибов. Всё ей станет ясно. 🙂
Министр финансов США озадачена решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США
Дядя Z
18:37
да нет Россия должна была силу демострировать,в конце 90-х страна на краю пропасти стояла и её щас только подправили.Зерновая сделка-это поставки пиндосами многотонного оружия по морю-это прикрытие зе...
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
A224
18:37
windows 6.0 которую назвали вистой охренительна. интерфейс просто обалденный нереальной красоты. а после первого сервиспака даже и стабильна. но жрала ресурсов нормально тогда. там даже видео можно бы...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Михаил Barash Андреев
18:35
Особенно "насрать" Кипру, туриндустрия которого на 30-40% зависела от руссо туристо. )
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Дядя Z
18:34
борель чмо
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Бот_Пригожина_0308
18:30
Ну ты темнота!)) Компы нынче на заводе разгоняют, а юзверям, в лучшем случае, только даунвольтинг остаётся.
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
SeTi2019
18:27
Нате оригинал фото, а то так и будете в экстазе писаться от гордости... Вся Россия одно вранье
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
swr5
18:23
Не нужны проприетарные лучи Хуанга, это зло изначальное. Нужен открытый стандарт для всех, и тут AMD рулит, консоли двигатель игрового рынка и тут тоже AMD рулит. И да, на моей 7900 XTX все совреименн...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
KotSkripaley
18:22
Это всё потому, что Россия много раз демонстрировала слабину и шла на поводу у голословных заявлений и обещаний. Да и сейчас идет. Вот поэтому, там на западе думают, что и тут возможно прокатит. Пожив...
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем