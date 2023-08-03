Бывший президент США Дональд Трамп выразил беспокойство про обвинения, о возможном 561 годам тюрьмы.

Бывший глава Соединенных Штатов, Дональд Трамп, в своем послании к спонсорам своей предвыборной компании представил возможность быть осужденным на срок до 561 года лишения свободы в рамках текущих дел, в которых он стал фигурантом за последние месяцы, по данным The Hill.

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"Коррумпированный Министерство юстиции США, находясь под контролем жуликоватого Джо (президента США Джо Байдена), вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами "охоты на ведьм" , - отметил Трамп.

Ранее на текущей неделе были выдвинуты обвинения против Трампа по вопросам распространения недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке использования событий 6 января 2021 года в Капитолии для поддержания своей власти после проигрыша на выборах.

Расследование, возглавляемое специальным прокурором Джеком Смитом, касается возможных нарушений закона Трампом в попытке оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Считается, что последствия этих выборов стали катализатором беспорядков в январе 2021 года, когда сторонники Трампа, участвовавшие в митинге в Вашингтоне, ворвались в здание Конгресса США.

В последние месяцы Трампу были предъявлены обвинения в трех различных случаях: атаке сторонников на Капитолий, незаконном обращении с конфиденциальной информацией и предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнес-активностью.

Трамп сохраняет позицию о своей невиновности в любом из этих случаев. Опросы показывают, что судебные процессы не оказывают существенного влияния на политическую популярность бывшего президента: Трамп продолжает лидировать среди потенциальных участников предварительных выборов от Республиканской партии. Таким образом, наблюдатели считают, что у него остаются высокие шансы на победу в гонке за номинацию от Республиканцев в президенты США.

Следующие президентские выборы США запланированы на 2024 год.