Лукашенко высказался о информации 100-человек отряда ЧВК "Вагнер" подошли к границе Польши.

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, во время рабочей поездки в Брестскую область, заявил, что ЧВК "Вагнер" не имеет намерения атаковать Польшу. Он отверг информацию о возможном прибытии 100-человеческого отряда этой частной военной компании к Сувалкскому коридору. Лукашенко уточнил, что никакие отряды ЧВК "Вагнер" не перемещались в польско-литовской грани, и призвал не допускать спекуляций вокруг этой темы.

Президент подчеркнул, что действия ЧВК "Вагнер" ограничиваются только обучением белорусской армии, которая находится в городах Брест и Гродно. Он поддержал их пребывание во временном лагере и подчинение исключительно приказам. Таким образом, Лукашенко подчеркнул, что присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии не связано с враждебными действиями или нарушением суверенитета других стран.

реклама



Ранее премьер - министр Польши, Матеуш Моравецкий, информировал о перемещении более 100 бойцов ЧВК "Вагнер" в сторону Сувалкского коридора, который примыкает к польско-литовской границе, возбуждая обеспокоенность в регионе. Однако Лукашенко уверяет, что таких перемещении у границы с Польшей не было.



