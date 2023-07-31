Илон Маск объявил о переименовании Twitter в "X" и создании всестороннего приложения с функциями управления финансами. "Твиты" станут "иксами".

Илон Маск, владелец компании и предприниматель, заявил о переименовании Twitter и представил новое приложение под названием "X", которое заменит старый сервис. Он сообщил, что новое приложение будет обладать расширенными функциями, включая управление финансами и комплексные коммуникации.

Переименование и изменение логотипа связаны с тем, что Twitter как бренд утратил смысл в контексте развития приложения, которое теперь позволяет пользователям делиться разнообразным контентом, включая длинные видео. Теперь твиты будут называться "иксами", и концепция ретвитов будет переосмыслена.

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© Photo: обновленный логотип Twitter

Главный исполнительный директор нового приложения "X", Линда Яккарино, описала его как платформу для "неограниченной интерактивности". Сервис будет сосредоточен на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах и банковских операциях, используя искусственный интеллект для объединения пользователей.

Его целью является создание "приложения для всего", по аналогии с популярной китайской платформой WeChat, объединяющей разнообразные функции, такие как обмен сообщениями, платежи, вызов такси и другие услуги.

Таким образом, Маск намерен превратить свою компанию в инновационную платформу для обширного взаимодействия пользователей и управления финансами.

Маск приобрел Twitter за значительную сумму в прошлом году и начал вносить в него существенные изменения. Некоторые из них вызвали критику со стороны пользователей и привели к уменьшению доходов от рекламы, что сделало компанию убыточной.