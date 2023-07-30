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По информации от заслуженных источников, включая инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple планирует повысить цены на смартфоны линейки iPhone 15 как на глобальном, так и американском рынке. В отличие от привычной практики не повышать стоимость своих гаджетов в США, на этот раз изменения коснутся и американских покупателей.
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© Photo:фото Phone Arena
Согласно Марку Гурману, повышение цен на все четыре модели iPhone 15 за пределами США будет, по всей видимости, небольшим. Также возможно повышение цен на некоторые модели Pro-серии внутри США.Причина повышения цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max связана с переходом Apple на использование титана для корпусов новых устройств и более дорогостоящей системы камер у флагманской модели iPhone 15 Pro Max.
Источник: 9TO5Mac
Точные цифры повышения цен на новые устройства пока не разглашаются, но можно предположить, что они подорожают на $100 и $200 для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max соответственно.
Аналитик британского банка Barclays, Тим Лонг, озвучил примерные цены на iPhone 15 Pro — около $1099 (примерно 99 тыс. руб.), и iPhone 15 Pro Max — примерно $1299 (около 117 тыс. руб.). Он также утверждает, что цены на стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus не изменятся.
Покупателям в России также следует ожидать повышения стоимости iPhone 15 Pro после пересчета цен.