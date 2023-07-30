Инсайдеры Apple подтверждает повышение цен на линейку iPhone 15, включая Pro и Pro Max модели, из-за использования специального металла в корпусах и дорогостоящих камер. Ожидается незначительное повышение цен за пределами США и возможно на некоторые модели внутри страны.

По информации от заслуженных источников, включая инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple планирует повысить цены на смартфоны линейки iPhone 15 как на глобальном, так и американском рынке. В отличие от привычной практики не повышать стоимость своих гаджетов в США, на этот раз изменения коснутся и американских покупателей.

реклама

© Photo:фото Phone Arena

Согласно Марку Гурману, повышение цен на все четыре модели iPhone 15 за пределами США будет, по всей видимости, небольшим. Также возможно повышение цен на некоторые модели Pro-серии внутри США.Причина повышения цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max связана с переходом Apple на использование титана для корпусов новых устройств и более дорогостоящей системы камер у флагманской модели iPhone 15 Pro Max.

Источник: 9TO5Mac



Точные цифры повышения цен на новые устройства пока не разглашаются, но можно предположить, что они подорожают на $100 и $200 для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max соответственно.

Аналитик британского банка Barclays, Тим Лонг, озвучил примерные цены на iPhone 15 Pro — около $1099 (примерно 99 тыс. руб.), и iPhone 15 Pro Max — примерно $1299 (около 117 тыс. руб.). Он также утверждает, что цены на стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus не изменятся.

Покупателям в России также следует ожидать повышения стоимости iPhone 15 Pro после пересчета цен.