ООН осудила переворот в Нигере и призвала к освобождению президента. ЭКОВАС, Африканский союз также участвуют в урегулировании ситуации. Необходима гуманитарная помощь населению.

Возрастающая напряженность в Республике Нигер привела к вмешательству Совета Безопасности ООН, который категорически осудил неконституционную смену законного правительства страны 26 июля 2023 года. В заявлении, которое было принято, члены Совбеза настоятельно призвали участников переворота освободить Мохамеда Базума, демократически избранного президента, и немедленно вернуться в места постоянной дислокации, вернув власть законным представителям. Защита семьи президента Базума также была отмечена как важный аспект восстановления конституционного порядка в стране.

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© Photo: Международная организация ООН (Взята из открытых источников)



Организации, занимающиеся регулированием и поддержанием стабильности в регионе, такие как ЭКОВАС, Африканский союз и ООН, также активно принимают участие в улаживании ситуации в Нигере и восстановлении порядка.



Причины переворота, объявленные командующим президентской гвардией, генералом Абдурахаманом Чиани, связываются с ухудшением безопасности и экономическими проблемами в стране. Однако международное сообщество выразило свою солидарность с народом Нигера и подчеркнуло, что решение проблемы не должно осуществляться нарушением закона и конституции.



Совет Безопасности ООН призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность и устранить конфликт путем диалога и мирного урегулирования. Стабильность и безопасность Нигера являются приоритетом международного сообщества, и все усилия должны быть направлены на восстановление правопорядка и обеспечение благополучия населения.