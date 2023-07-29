Немецкие власти не нашли возможным согласиться на эту поставку. Такая ракета нужна самому

УКРАИНА, 29 июля - Германия отклоняет поставку ракет Taurus на Украину вооруженным силам.

Значимое заявление связанное с передачей авиационных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины, поступило из Министерства обороны Германии. Помимо упорных украинских дипломатических просьб, немецкие власти не нашли возможным согласиться на эту поставку, что было подтверждено информационной программой Tagesschau.

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© Photo: Крылатая ракета TAURUS KEPD 350



Посол Украины надеется на положительное разрешение вопроса, выражая желание провести оперативные дебаты на эту тему. Однако, политик из партии ХДС, Кизеветтер, уточнил, что бундесвер насчитывает 600 систем Taurus, из которых около 450 нуждаются в модернизации для возможности их поставки на Украину.

Тем не менее Министерство обороны Германии не изменило своего решения и отказалось от передачи ракет. Министр обороны, Boris Pistorius, оставил причины такого шага без объяснения.



Запрос украинских властей поставить ракеты дальнего действия Taurus остается на рассмотрении, как сообщил представитель правительства Германии, Steffen Hebenstreit, который высказался об этом в начале июля.