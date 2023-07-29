Делегат из Казахстана, посол по особым поручениям МИД Казахстана, Талгат Калиев, подчеркнул необходимость объединенного, согласованного и прагматичного подхода к обеспечению стабильности в Афганистане в ходе сессии.

АСТАНА, 28 июля. Сегодня в столице Казахстана состоялось заседание в рамках формата С5+1, на котором высокопоставленные представители стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки внимательно обсудили критически важные аспекты обеспечения безопасности в Афганистане, а также оказания неотложной гуманитарной помощи этой страдающей стране. Это значимое событие было организовано на площадке Министерства иностранных дел Казахстана и является результативным шагом в направлении мирного разрешения конфликтов, как сообщили в пресс-службе ведомства.

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© Photo: Здание Министерства Иностранных Дел Казахстана (Взята из открытых источников)

Сессия собрала представителей Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и США, которые активно обменялись точками зрения и опытом, касающимися важных вопросов оказания гуманитарной поддержки, защиты прав человека, международного сотрудничества с Афганистаном и борьбы с терроризмом, а также взаимодействия с целью обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе.

Особое внимание на заседании было уделено выступлению посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана, господина Талгата Калиева, представляющего интересы Казахстана на этой важной встрече. Он акцентировал внимание всех участников на важности принятия общего, согласованного и практичного подхода к вопросу стабилизации сложной обстановки в Афганистане, подчеркивая, что сотрудничество и единый фронт — это важные факторы для успешного преодоления сложных вызовов и кризисов в регионе.

© Photo : сайт МИД Казахстана

Инициатива С5+1 была впервые создана в 2015 году и играет ключевую роль в укреплении регионального сотрудничества между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) и Соединенными Штатами. Этот механизм позволяет добиваться конструктивных результатов в различных областях взаимного интереса, способствуя решению актуальных проблем и укреплению стабильности в регионе.Прошедшая сессия стала важным шагом в направлении нахождения комплексных решений для обеспечения безопасности в Афганистане и оказания необходимой помощи этой миролюбивой стране, призывая к дальнейшему сотрудничеству и единению усилий всех участников для достижения мирного и стабильного будущего региона.







