20 сенятбря 2024 года космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб установят новый рекорд продолжительности космического полета по программе Международной космической станции

В эти минуты, когда Вы, уважаемый читатель, смотрите это сообщение, космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб устанавливают (а, возможно, и уже установили) новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе в ходе одного полёта в рамках программы Международной космической станции (МКС).

Корабль «Союз МС-24» с астронавтом НАСА Лорал О’Хара и космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом на борту приближается к МКС

Это знаковое событие произойдет 20 сентября 2024 года 16:06:51 по московскому времени. Именно в этот момент они превзойдут прежнее достижение космонавтов всё того же "Роскосмоса" Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио, которые выполнили полёт по программе МКС продолжительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд. Это произошло в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Олег Кононенко и Николай Чуб стартовали на орбиту МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». Если всё пойдет по плану, то они вернутся на Землю 23 сентября 2024 года, но уже на корабле «Союз МС-25», совершив, тем самым, 374-суточный космический полёт. Смена корабля в данном случае является совершенно обычной практикой при длительных экспедициях, поскольку его ресурс в составе МКС ограничен сроком в 200 суток.

Стоит отметить, что это не самый продолжительный полет в истории. Абсолютный рекорд принадлежит также российскому космонавту Валерию Полякову, который с января 1994 года по март 1995 года провел на орбитальной станции «Мир» 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Второй результат в истории тоже у россиянина Сергея Авдеева: 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд. Он также был достигнут на стации «Мир».

Но не рекорды сами по себе являются целью ученых и инженеров. Дело в том, что даже полет к ближайшим планетам - Венере или Марсу - при нынешнем уровне развития техники занимает несколько месяцев. Полет туда и обратно будет в несколько раз более продолжительным. Так, по оценкам экспертов, марсианская миссия может продлиться около трех лет. Способен ли организм человека выдержать такое испытание ? Что можно предпринять, чтобы помочь ему в этом ? Ученые уже сейчас пытаются найти ответы на эти вопросы.