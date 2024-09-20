Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Российские космонавты установят рекорд длительности одного полёта по программе МКС
20 сенятбря 2024 года космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб установят новый рекорд продолжительности космического полета по программе Международной космической станции

В эти минуты, когда Вы, уважаемый читатель, смотрите это сообщение, космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб устанавливают (а, возможно, и уже установили) новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе в ходе одного полёта в рамках программы Международной космической станции (МКС).

Корабль «Союз МС-24» с астронавтом НАСА Лорал О’Хара и космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом на борту приближается к МКС

Это знаковое событие произойдет 20 сентября 2024 года 16:06:51 по московскому времени. Именно в этот момент они превзойдут прежнее достижение космонавтов всё того же "Роскосмоса" Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио, которые выполнили полёт по программе МКС продолжительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд. Это произошло в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года. 

Олег Кононенко и Николай Чуб стартовали на орбиту МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». Если всё пойдет по плану, то они вернутся на Землю 23 сентября 2024 года, но уже на корабле «Союз МС-25», совершив, тем самым, 374-суточный космический полёт. Смена корабля в данном случае является совершенно обычной практикой при длительных экспедициях, поскольку его ресурс в составе МКС ограничен сроком в 200 суток.

Стоит отметить, что это не самый продолжительный полет в истории. Абсолютный рекорд принадлежит также российскому космонавту Валерию Полякову, который с января 1994 года по март 1995 года провел на орбитальной станции «Мир» 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Второй результат в истории тоже у россиянина Сергея Авдеева: 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд. Он также был достигнут на стации «Мир».

Но не рекорды сами по себе являются целью ученых и инженеров. Дело в том, что даже полет к ближайшим планетам - Венере или Марсу - при нынешнем уровне развития техники занимает несколько месяцев. Полет туда и обратно будет в несколько раз более продолжительным. Так, по оценкам экспертов, марсианская миссия может продлиться около трех лет. Способен ли организм человека выдержать такое испытание ? Что можно предпринять, чтобы помочь ему в этом ? Ученые уже сейчас пытаются найти ответы на эти вопросы.  

#мкс #роскосмос #олег кононенко #рекорд продолжительности космического полета #станция мир #николай чуб
Источник: roscosmos.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
5
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
95
Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
8
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
1
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М вышла на режим полной нагрузки
1
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
2
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
+
Криптобиржа Binance выпустила собственную "тапалку" Moonbix на фоне популярности Hamster Kombat
+
Илон Маск сообщил, что хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе
3
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
8
SpaceX в последний раз запустила спутники Galileo: ЕКА прекращает сотрудничество с Маском
+

Популярные статьи

Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
101
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
83
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
10
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
24
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
39
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
113
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
6
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
16
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2

Сейчас обсуждают

PanzerK
13:59
Не вводите людей в заблуждение или предоставьте факты. А если вам что-то кажется - креститесь.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
PanzerK
13:57
Может в этом самом отверстии даже... я бы побрезговал такое себе в комп ставить...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Gerr_Lord87
13:56
Я думаю ему больше, но с интеллектом десятилетнего)
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Дмитрий
13:55
да я бы поддержанную башню зальман купил за дешман
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
denacifikator
13:54
пиндосы короновирус,замутили суки сами.Сатане,человек не нужен на планете-кому то очень не нужно человечество на планете,куча примеров этого есть.
Американские и европейские ученые снова предполагают происхождение коронавируса из Китая
Дмитрий
13:53
даже 10100 будет на уровне этих зионов. в игрушках
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
PanzerK
13:53
Думаю с приличной видеокартой и в новых играх проблем не возникнет.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
PanzerK
13:53
Зачем платить перекупам? Перекупы это рак, с ним надо бороться. Перекуп, как известно, хуже того самого человека... А вот RX580 со вторички трогать не рекомендую даже трёх метровой палкой, ибо она и ...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Дмитрий
13:52
другу барыги рузен 9950х привезли быстро из США заказ. и даже пошлину никто не платил. не знаю как они провозят может в трусах. из китая тоже полно барыг прям там живут и продают такое
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
OgoGoLog
13:51
10-тилетия под западным управлением дают о себе знать. Всё по европейским моделям пытаются жить, дешевые кредиты и надежда на протекционизм от гос-ва. Единственного нормального иностранца в управлении...
Как китайские автомобили отбирают у АвтоВАЗа позиции на рынке и что будет дальше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем