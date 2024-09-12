В ходе полета ступень достигла высоты в 10 километров, а затем мягко приземлилась неподалеку от места старта

11 сентября китайский стартап Landspace провел очередное успешное испытание первой ступени своей будущей многоразовой орбитальной ракеты Zhuque-3.





Испытательный образец Zhuque-3 VTVL-1 совершает активный спуск и посадку в Цзюцюане, 11 сентября 2024 года. Источник: Landspace

Что же примечательного было в этом полете ? Ступень стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби около 12:00 по восточному времени 11 сентября. В ходе двухсотсекундного полета она сумела достичь высоты около 10 километров (10002 метров, если быть совсем точным). На начальном этапе двигатели проработали 113 секунд, и были выключены. Далее последовал около 40 секунд свободного полета, а затем двигатели снова заработали. Это произошло на высоте 4640 метров. Именно повторное зажигание и являлось основной целью данных испытаний.

Ступень совершила успешную посадку в специально отведенном для этого месте, находящемся примерно в трех километрах от точки старта. При этом отклонение от центра посадочной площадки составило всего 1,7 метра.

По результатам прошедших испытаний компания заявила, что сделан значительный шаг вперед. Были проверены комбинированный метод управления подвесом многоразового ракетного двигателя, системы управления реакцией ориентации холодного газа и решетчатых рулей, подтверждена точность алгоритмов наведения и управления ракетой в условиях большой высоты, высокой скорости и высокого динамического давления.

Предыдущее испытание состоялась в январе этого года, тогда ступень достигла высоты в 350 метров.

Предполагается, разрабатываемая ракета-носитель будет двухступенчатой. Ее диаметр составит 4,5 метра, а общая длина 76,6 метра. Ракета будет оснащена 9 двигателями, работающими на топливной паре "метан-жидкий кислород". Стартовая масса составит около 660 тонн. Грузоподъемность на низкую околоземную орбиту (НОО) составит 21 000 килограммов при использовании носителя в одноразовой версии. При возвращении первой ступени полезная нагрузка (ПН) составит до 18 300 килограммов. Возможен и вариант с ее возвратом непосредственно на стартовую площадку, однако в этом случае В качестве альтернативы ПН сократится до 12 500 килограммов.

Согласно заявленным планам, первый орбитальный полет может состояться уже в следующем 2025 году. А на 2026 год запланировано первое повторное использование ступени.

Компания Landspace была основана в 2015 году. На первом этапе своего развития она разработала твердотопливную ракету Zhuque-1, совершившую один-единственный полет, в котором она не смогла выйти на орбиту. Далее компания сосредоточилась на жидкостную ракету-носитель Zhuque-2. Первый запуск в декабре 2022 года был неудачным, но затем ракета дважды успешно достигала орбиты в 2023 году.



