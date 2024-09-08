Это своего рода поворотный момент для воздушного флота Египта, который происходит в соответствии с новыми политическими тенденциями

По информации журнала Military Watch, 19 августа Министерство обороны Египта разместило свой первый заказ на китайские истребители четвертого поколения J-10C. Число заказанных машин не уточняется.

Чем же так примечательно это событие? Тем что оно произошло на фоне укрепления экономических и стратегических связей между Пекином и Каиром, что стало особенно заметно после вступления последнего в межгосударственное объединение БРИКС в начале этого года.

Эта сделка имеет весьма важное значение для обеих сторон. Она делает Египет вторым приобретателем J-10C после Пакистана, таким образом выводя Китай на мировой рынок вооружений. Сам Египет сможет получить замену стареющим истребителям F-16 Fighting Falcons, которые начинают постепенно выводиться из эксплуатации.

Предполагается, что эта сделка была задумана как альтернатива американскому предложению о модернизации египетских F-16. При этом большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что J-10C обладает значительно большими боевыми возможностями даже по сравнению с модернизированной версией F-16, при аналогичной цене.

J-10C с PL-15 и контейнером лазерного целеуказателя K/JDC01A

В настоящее время практически все истребители четвертого поколения Египта имеют западное происхождение. Исключение составляют лишь три эскадрильи МиГ-29М, купленные у России в 2015 году. Таким образом, сделка с Китаем может рассматриваться как своего рода поворотный момент для воздушного флота Египта, который происходит в соответствии с преобладающими политическими тенденциями.

Информация о приобретении истребителей J-10C появилась после того, как египетские официальные лица выразили растущую обеспокоенность продолжающимися военными действиями Израиля в секторе Газа. Запад в этом конфликте поддерживает Израиль. Особую обеспокоенность Каира вызывают попытки израильтян вытеснить население Газы на египетскую территорию.

Нынешнее состояние ВВС Египта достаточно плачевное. Около 200 самолетов F-16, составляющих основу флота, считаются одними из наименее эффективных истребителей четвертого поколения в мире в силу своего возраста, оснащенных к тому же устаревшим вооружением времен Холодной войны. Контроль поставок запасных частей и вооружения со стороны Соединенных Штатов, а также налагаемые ими жесткие ограничения на то, как могут эксплуатироваться самолеты, делают египетскую авиацию весьма зависимой от Вашингтона.

Правда у Египта есть еще французские истребители Rafale, заказанные в 2015 году, но они также ограничены в своих возможностях, в частности, из-за отсутствия ракет класса «воздух-воздух» Meteor, что серьезно ограничивает их боевой потенциал.

Китай же, напротив, предоставит вместе с J-10C, два современных типа ракет класса «воздух-воздух» - PL-10 и PL-15 - которые, по мнению специалистов, превосходят свои американские аналоги AIM-9X и AIM-120D. Для Египта это станет технологическим скачком на несколько десятилетий вперед. Таким образом, J-10C будут являться самыми мощными истребителями в штате, а может быть и на всем африканском континенте, с точки зрения ведения воздушного боя.

Еще одним важным моментом является тот факт, что в данном компоненте эти машины будут превосходить и все израильские истребители, за исключением двух эскадрилий F-35.