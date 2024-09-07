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Космический корабль Starliner приземлился в штате Нью-Мексико без экипажа
Starliner приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико 7 сентября 2024 года. Несмотря на некоторые шероховатости, посадка прошла успешно

Утром 7 сентября 2024 года наконец-то завершился сильно затянувшийся испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing. Аппарат благополучно совершил посадку в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, тем самым завершив свою пилотируемую испытательную миссию (CFT), но, увы, без экипажа на борту.

Спускаемый аппарат корабля Starliner приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико 7 сентября 2024 года. Источник: Boeing

Приземление произошло спустя примерно шесть часов после расстыковки с Международной космической станцией (МКС). В целом возвращение и вход в атмосферу корабля прошли штатно, и Starliner спустился на трех парашютах, а затем совершил посадку с использованием подушек безопасности в пустыне.

Starliner отстыковался от станции строго по плану в 18:04 по восточному времени 6 сентября. После серии включений двигателей системы управления он отошел от МКС на расстояние более 2-х километров от станции за пределы «эллипсоида сближения».

NASA не сообщало о каких-либо проблемах на этом этапе, заявив, что космический корабль находился на «идеальной траектории» и что все 27 двигателей оперативной системы управления реакцией (RCS) работали штатно, как и ожидалось. Естественно, за исключением двигателя, вышедшего из строя еще во время стыковки с МКС в июне, который так и не удалось восстановить.

Однако полностью избежать проблем при возвращении на Землю не удалось. На состоявшемся после посадки брифинге Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA, заявил, что во время 58-секундного тормозного импульса для схода с орбиты два двигателя RCS нагрелись сильнее, чем ожидалось, хотя и не вышли из строя. Контроллеры изменили программное обеспечение, чтобы оно не отключило двигатели из-за перегрева.

Кроме того, один из 12 двигателей на модуле экипажа также не работал перед входом в атмосферу. Конструкция этих двигателей отличается  от конструкции двигателей сервисного модуля, и пока непонятно, в чем причина произошедшего сбоя. Однако резервный двигатель отработал нормально, и проблем при входе в атмосферу не возникло.

«Безопасная и успешная посадка — это именно то, чего мы хотели. Мы многому научились», 

— заявил Джоэл Монтальбано, заместитель помощника администратора Управления космических операций НАСА, на брифинге после посадки.

Необходимо отметить, что Starliner вернулся на Землю без своего экипажа - астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс. 24 августа NASA приняло решение вернуть корабль в беспилотном режиме из-за неопределенности в работе двигателей, вышедших из строя во время подлета космического корабля к станции 6 июня.

Теперь после возвращения Starliner на землю NASA и Boeing смогут более предметно изучить причины возникновения утечек гелия и проблем с двигателями, которые постоянно преследовали миссию. Пока ни Агентство, ни компания не делают прогнозов относительно того, какое время займет эта работа. Также неизвестно потребуется ли второй пилотируемый испытательный полет, и каковы будут финансовые последствия для компании. На данный момент Boeing уже заявила об убытке в $1,6 миллиарда по программе Starliner, и эта сумма, по всей видимости, продолжит расти, с учетом проведения необходимых доработок. 

Первая эксплуатационная миссия Starliner, носящая название Starliner-1, уже перенесена NASA с февраля 2025 года на срок не ранее августа 2025 года, при этом Агентство еще не решило, перейдет ли оно непосредственно к сертификации Starliner и первому эксплуатационному полету или потребуется еще один пилотируемый испытательный полет. Очевидно, это будет в значительной степени зависеть от анализа результатов прошедшей миссии.

«Мы собираемся не торопиться, чтобы понять, что нам нужно сделать, чтобы запустить Starliner-1. Вероятно, еще слишком рано думать о том, как будет выглядеть следующий полет », 

— заявил Стич.

Представитель NASA  не согласился с тем,  что благополучное возвращение Starliner было «успешным провалом», подобному Apollo 13 (лунная миссия, едва не приведшая к гибели астронавтов).

 «Мы знали, что это будет испытательная миссия. Мы многому научились. Мы очень рады, что корабль вернулся домой. Очевидно, нам предстоит кое-какая работа»,

 — сказал Джоэл Монтальбано, заместитель помощника администратора Управления космических операций НАСА.

#космос #nasa #мкс #boeing #starliner #боинг #cst-100 starliner
Источник: spacenews.com
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