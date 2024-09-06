В ходе полета космический самолет проводил операции по сближению и облету запущенного им объекта

Как следует из краткого сообщения, опубликованного 5 сентября Государственным агентством Синьхуа, китайский многоразовый космический корабль вернулся на Землю из своего третьего полета. В этом сообщении не было представлено ни изображений аппарата, ни информации о целях и задачах миссии, ни данных о месте посадки.

«Успех эксперимента демонстрирует растущую зрелость китайских технологий многоразовых космических аппаратов, которые откроют путь для более удобных и доступных методов кругосветного путешествия для мирного использования космоса в будущем»,

— говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, что Китай отправил свой корабль в космос 14 декабря 2023 года с помощью ракеты-носителя (РН) Long March 2F. Это случилось примерно за две недели до старта американского космического самолета X-37B на ракете Falcon Heavy. Большинство экспертов полагает, что китайский космоплан является аналогом X-37B.

X-37B Orbital Test Vehicle

Исходя из информации китайских СМИ о том, что космоплан совершил посадку в 01:44 UTC, астрофизик и космический наблюдатель Джонатан Макдауэлл сделал вывод, что, скорее всего, местом посадки корабля является Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, что вполне обычно.

Продолжительность третьего полета составила 267 дней, то есть примерно столько же, что и длительность второй миссии (276 дней). Самый первый полет, состоявшийся в 2020 году, продолжался всего два дня.

Во время всех миссий с космоплана на близкую орбиту выводился небольшой спутник. Кроме того, в ходе второго и третьего полета космический самолет проводил операции по сближению и облету запущенного им объекта. Подобные манипуляции могут говорить либо об отработке операций запуска, ремонта или обслуживания дружественных аппаратов, либо о подготовке действий против спутников потенциального противника.

При этом Китай по-прежнему продолжает окружать данную миссию завесой строгой секретности. Космические власти страны не опубликовали ни изображений, ни описаний космического корабля. В их кратких сообщениях указывается, что аппарат предназначен для отработки многоразовых технологий и проведения экспериментов в области космической науки и будет «оказывать техническую поддержку мирному использованию космоса».

Известно также, что в ближайшей перспективе этот многоразовый космический корабль должен функционировать совместно с многоразовой суборбитальной первой ступенью. Эта ступень, использующая вертикальный взлет и горизонтальную посадку, впервые прошла испытания в 2021 году. Еще одно испытание состоялось в августе 2022 года.