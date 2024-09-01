Федеральное управление гражданской авиации объявило, что разрешит продолжать запуски, пока продолжается расследование, вызванное неудачной посадкой первой ступени носителя 28 августа

После кратковременной паузы, вызванной приостановкой со стороны Федерального управления гражданской авиации (FAA), компания SpaceX возобновила запуски своей ракеты Falcon 9. Это случилось утром 31 августа после того, как FAA прекратило временную приостановку полетов этого аппарата.

Старт ракеты Falcon 9 31 августа на фоне другого носителя, находящегося на стартовой площадке для запуска предстоящей миссии Polaris Dawn. Источник: SpaceX

Следует отметить, что возобновление полетов ознаменовалось новым достижением компании. Одна из ракет стартовала с площадки № 40 на мысе Канаверал в 3:43 утра по восточному времени, а уже в 4:48 в космос отправился еще один Falcon 9, взлетевший с площадки 4E на базе космических сил Ванденберг. 65 минут между запусками — самый короткий интервал между запусками Falcon 9.

Возобновление запусков произошло после того, как поздно вечером 30 августа FAA объявило, что разрешит продолжать запуски, пока продолжается расследование, вызванное неудачной посадкой первой ступени носителя 28 августа на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

«Космический аппарат Falcon 9 компании SpaceX может вернуться к полетам, пока общее расследование аномалии во время миссии Starlink Group 8-6 остается открытым, при условии соблюдения всех других требований лицензии»,

— говорится в кратком заявлении Агентства.

Такая процедура возможна при условии, что FAA сочтет, что причина инцидента не представляет риска для безопасности невовлеченной общественности. В данном случае практически все эксперты предсказывали именно такое развитие событий, с учетом того, что всё произошло при посадке, далеко от побережья. При этом пока ни SpaceX, ни FAA не сообщили каких-либо подробностей о причинах инцидента. По всей видимости, дополнительная информация появится лишь через несколько дней, после возвращения в порт платформы с остатками поврежденной ступени.

Несмотря на то, что запуски Falcon 9 возобновились, наиболее ожидаемая в ближайшее время миссия продолжает оставаться в статусе приостановленной. Речь идет о Polaris Dawn - частной миссии с четырьмя астронавтами на эллиптическую низкую околоземную орбиту, включающей в себя первый выход в открытый космос в рамках неправительственной миссии.

SpaceX не объявила новую дату запуска Polaris Dawn после того, как миссия была отложена из-за неблагоприятного прогноза погоды в районе будущей посадки. Дело в том, что данная миссия лишена возможности надолго задержаться на орбите, поэтому приходится ждать "у моря погоды" на Земле. По всей видимости запуск состоится не ранее 4 сентября. К такому выводу приходят эксперты, основываясь на метеопрогнозах и анализе доступности беспилотных кораблей для посадки ускорителя.

Старт Polaris Dawn должен состояться не позднее середины сентября, чтобы дать SpaceX возможность переоборудовать стартовый комплекс 39A, с которого он произойдет, под запуск ракеты Falcon Heavy, которая отправит в космос миссии NASA Europa Clipper. Трехнедельное окно для этой миссии открывается 10 октября.