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scvitaly
Индийская твердотопливная ракета SSLV вывела на орбиту спутник наблюдения за Землей
Этим пуском Индия завершила процесс разработки своей новой ракеты легкого класса

16 августа Индия успешно произвела третий пуск своей новой ракеты-носителя (РН) SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), в ходе которого на околоземную орбиту был выведен спутник наблюдения за Землей EOS-08. РН отправилась в космос с космодрома имени Сатиша Дхавана.

Старт 16 августа 2024 года индийской ракеты-носителя SSLV со спутником EOS-08 на борту, предназначенным наблюдения за Землей. Источник: ISRO

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Предполагается, что ракета-носитель доставила космический аппарат на круговую орбиту высотой 475 километров и наклонением 37 градусов в интересах Индийской организации космических исследований (ISRO). Спутник отделился от верхней ступени приблизительно через тринадцать с половиной минут после начала полета (через 816 секунд, если быть совсем точным).

Этим пуском Индия завершила процесс разработки своей новой ракеты, для которой данный пуск был уже третьим по счету. Первый состоялся в августе 2022 года, но оказался неудачным, поскольку из-за отказа верхней ступени спутники не смогли достигнуть запланированной орбиты и остались на промежуточной эллиптической орбите с перигеем всего в 76 километров и апогеем 356 километров, что привело к их быстрому сгоранию в атмосфере. Второй же запуск, состоявшийся в феврале 2023 года, был успешным.

Новая ракета-носитель, относящаяся к легкому классу, имеет длину 34 метра и состоит из трех твердотопливных ступеней и четвертой ступени с жидкостным ракетным двигателем, так называемого модуля регулировки скорости (VTM).

Предполагается, что основными достоинствами нового носителя станут низкая стоимость производства и оперативность запуска при минимальных требованиях к инфраструктуре космодрома.

Руководитель ISRO С. Соманат после запуска заявил:

«Третий опытный полет SSLV, SSLV-D3 со спутником EOS-08, был успешно завершен. Ракета очень точно вывела космический аппарат на запланированную орбиту... С этим третьим запуском разработки SSLV мы можем объявить процесс разработки SSLV завершенным»

Спутник EOS-08, выведенный на орбиту имеет массу около 176 килограммов. Он оснащен приборами Electro Optical Infrared (EOIR) и Global Navigation Satellite System-Reflectometry (GNSS-R) для мониторинга Земли и атмосферы. Данные EOIR, полученные в инфракрасном диапазоне, будут использоваться для мониторинга стихийных бедствий, обнаружения пожаров, наблюдения за вулканической активностью, а также мониторинга промышленных и электроэнергетических катастроф. Рефлектометр GNSS будет получать и анализировать сигналы, отраженные от поверхности Земли. Это необходимо для наблюдения за поверхностью океана, суши и льда (влажности почвы, уровень моря и другое). 

Этот космический старт стал третьим для Индии в 2024 году. Ранее были запущены рентгеновский астрономический спутник XPoSat и метеорологический спутник INSAT-3DS. Стоит отметить, что несколько месяцев назад сообщалось о планах Индии осуществить до 30 космических пусков в течение 15 месяцев (включая суборбитальные и коммерческие старты). Однако пока реальные темпы далеки от намеченных.

Возможно, успешный полет ракеты-носителя  SSLV поспособствует увеличению частоты пусков.

#космос #индия #спутник #ракета-носитель #sslv
Источник: spacenews.com
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