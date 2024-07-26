Многострадальное детище компании Boeing по-прежнему не готово к возвращению на Землю

NASA и Boeing в ближайшие дни планируют очередной тест двигательной установки космического корабля CST-100 Starliner, который по-прежнему вынужден оставаться на Международной космической станции (МКС). Данное испытание может стать последним перед выдачей разрешения на отстыковку и возвращение на Землю.

NASA и Boeing планируют провести последнюю серию испытаний двигателей CST-100 Starliner на МКС перед окончательными проверками для его возвращения на Землю. Источник: NASA

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Впрочем, на брифинге, прошедшем 25 июля руководители NASA и Boeing сообщили, дата возвращения астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс по-прежнему не назначена. Напомним, что изначально астронавты, отправившиеся в испытательный полет еще 6 июня, должны были провести на МКС всего восемь дней. На данный момент они уже превысили этот срок в 6 раз и, судя по всему, задержатся на станции еще дней на 20-25.

Проблема в том, что инженерам компании Boeing пока так и не удалось разобраться с причиной нештатной работы двигателей системы управления (RCS) космического корабля. Во время сближения корабля с МКС часть из них была выключена бортовым компьютером. Согласно отрабатываемой сейчас версии проблема вызвана слишком высокой температурой, что могло привести к испарению окислителя и падению тяги двигателей. Недавно завершилось наземное моделирование данной ситуации на испытательном полигоне NASA, которое подтвердило эту теорию.

Теперь специалисты хотят убедиться, что система будет работать именно так, как они предполагают. Для этого все двигатели корабля выполнят серию импульсов для подтверждения своей производительности. Исключение составит лишь один агрегат, который с самого начала полета демонстрировал аномально низкую тягу. Корабль при этом будет оставаться пристыкованным к станции.

И лишь после этой проверки может начаться финальная серия испытаний, которая должна дать ответ на вопрос, может ли Starliner безопасно доставить экипаж на Землю. Эти испытания запланированы на начало августа. Именно по их итогам и будет определена дата расстыковки. Менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич заявил, что Агентство рассматривает в качестве возможных вариантов 19 или 20 августа. Это необходимо, чтобы освободить стыковочный узел для прибытия миссии Crew-9 компании SpaceX.

Хотя тут следует иметь в виду, что с этой миссией пока тоже нет полной ясности. Дело в том, что из-за отказа двигателя второй ступени ракеты-носителя (РН) Falcon 9 во время последнего старта полеты этого носителя пока приостановлены. А именно с его помощью и должна быть запущена миссии Crew-9.

Получается как в анекдоте про плохую и хорошую новость. Плохая новость - это то, что Starliner пока никак не может покинуть МКС, а хорошая (но только для компании Boeing) - заключается в том, что и Crew Dragon пока не может долететь до станции. Для NASA же обе эти новости являются плохими...