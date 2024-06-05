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scvitaly
Космический корабль Starliner после многочисленных переносов всё-таки отправился к МКС
Этот полет должен продемонстрировать готовность Starliner к пилотируемым полетам и проложить путь к его сертификации для подобных миссий.

Сегодня, 5 июня, после многочисленных задержек и переносов срока полета, преследовавших программу практически с самого ее начала, космический корабль Starliner всё-таки стартовал к Международной космической станции с экипажем на борту.

Старт ракеты-носителя Atlas 5 с кораблем Boeing CST-100 Starliner с испытательной пилотируемой миссией. Фото: SpaceNews/Джефф Фауст

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Основная задача сегодняшней миссии - демонстрация готовности корабля к пилотируемым полетам с целью последующей его сертификации для таких миссий.

Коротко напомню основные этапы разработки этого корабля. Его создание началось еще, как минимум, в начале 2010 года. По всей видимости, какие-то прикидки в инициативном порядке делались и раньше этой даты. Но 1 февраля 2010 года они получили уже официальную финансовую поддержку от НАСА, которое выделило компании Боинг грант в размере 18 миллионов долларов.

Компания активно включилась в эту работу, и первые изображения корабля CST-100 Starliner были продемонстрированы широкой публике во время авиашоу в Фарнборо уже в июле того же года. Сам же корабль рассчитывали ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Не самый долгий срок, но, откровенно говоря, даже он вызывал некоторые вопросы. Ведь на тот момент уже было принято решение о прекращении полетов системы Space Shuttle в 2011 году, и стало очевидно, что, как минимум, на 3-4 года Соединенные Штаты Америки останутся без независимого доступа к пилотируемым полетам.

Впрочем, на тот момент отношения между США и Россией всё еще оставались достаточно дружественными, корабли "Союз" регулярно доставляли на орбиту американских астронавтов за не слишком высокую плату, и дальнейшие перспективы представлялись вполне себе радужными. Даже когда в 2011 году Боинг перенес сроки первого полета на 2015-й, а затем и на 2017-й год.

Однако время шло, отношения между двумя великими космическими державами постепенно ухудшались, а США по-прежнему не имели возможности самостоятельно отправить людей в космос. Этим достаточно беззастенчиво воспользовался "Роскосмос", подняв цену за одно место на "Союзе" до 90 миллионов долларов. Но, конечно же, вовсе не высокая цена была главной проблемой для США. Гораздо важнее были вопросы национальной безопасности и национального престижа. И абсолютно прав был Дмитрий Рогозин, когда пригрозил американцам, что им придется отправлять астронавтов при помощи батута, если продолжится давление на Россию. В области космонавтики все эти годы США вели себя очень сдержанно. Даже после создания в 2020 году компанией SpaceX пилотируемого корабля... Даже после начала СВО...

Чтобы как-то форсировать разработку корабля НАСА пошло на весьма решительный шаг: в сентябре 2014 года сразу две компании - Boeing и SpaceX - стали победителями в конкурсе на создание пилотируемых кораблей нового поколения и получили весомые контракты от Агентства. Причем компании Boeing, как явному фавориту и протеже, досталось 4,2 миллиарда долларов на завершение разработки корабля и его сертификации для полётов к МКС, а  SpaceX  "лишь" 2,6 миллиарда долларов.

Но даже это не помогло Боингу победить в гонке. Срок первой беспилотной миссии постоянно сдвигался и, в итоге, Crew Dragon от SpaceX успешно стартовал в космос 2 марта 2019 года, а спустя чуть больше года выполнил и свой первый пилотируемый полет. Это произошло 30 мая 2020 года.

Starliner же кое-как был запущен лишь в самом конце 2019 года. Если быть точным, то 20 декабря. То есть с отставанием почти на 10 месяцев. Но главной проблемой стало то, что полет прошел из рук вон плохо. Из-за сбоя в системе расчёта полётного времени корабля было потрачено слишком много топлива, что сделало стыковку с МКС невозможной. Кроме того, произошла еще и неожиданная потеря связи с кораблем. А позднее, уже при послеполетном анализе были выявлены еще и ошибки в программном обеспечении корабля. Проблемы оказались настолько серьезными, что потребовалось провести еще один беспилотный полет, состоявшийся лишь в мае 2022 года. В целом, он прошел без видимых сбоев. Корабль состыковался с МКС, доставив на ее борт около 200 килограммов оборудования и припасов, а затем благополучно вернулся на Землю. 

Но потом снова выявились огрехи. Были выявлены серьезные проблемы с основными парашютами капсулы и наличие легковоспламеняющейся ленты в электропроводке корабля. Устранение этих проблем заняло еще 2 года.

Назначенный на 6 мая 2024 года первый пилотируемый полет тоже пришлось неоднократно переносить из-за различных проблем. Однако сегодня старт прошел без сучка и задоринки. По крайней мере, на первый взгляд.

Если и весь остальной полет пройдет без эксцессов, то регулярные полеты могут начнутся в 2025 году, и, таким образом корабль сможет наконец-то присоединиться к российскому "Союзу" и Crew Dragon компании SpaceX в обслуживании МКС.

#космос #наса #starliner #боинг #старлайнер
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