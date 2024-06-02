Это произошло из-за полной неопределенности со сроками ее осуществления

1 июня 2024 стало известно об отмене, пожалуй, самой грандиозной частной космической миссии dearMoon. Предполагалось, что в ходе этого полета японский миллиардер Юсаку Маэдзава вместе с восемью своими друзьями облетит Луну на корабле Starship от компании SpaceX.

SpaceX провела испытание заправки своего корабля Starship 28 мая 2024 года.(Изображение предоставлено: SpaceX через X)

реклама

Маэдзава, заключил контракт со SpaceX на это фантастическое путешествие еще в 2018 году. По условиям соглашения полет должен был состояться в 2023 году. Миллиардер планировал взять себе в попутчики команду из восьми художников и творческих личностей, которых он отобрал в декабре 2022 года. В состав экипажа вошли: Тим Додд, создатель YouTube-канала Everyday Astronaut; диджей и продюсер электронной музыки Стив Аоки; художник и хореограф Йеми А.Д.; фотограф Карим Илья; режиссер Брендан Холл; Индийский телеактер Дев Джоши; и южнокорейский рэпер TOP. Кроме того, было отобрано также два дублера, на случай, если от полета откажется кто-то из основной команды. Ими стали танцовщица Мию и сноубордистка Кейтлин Фаррингтон.





Японский предприниматель Юсаку Маэдзава (в центре) и участники проекта DearMoon с двумя членами резервной команды. (Изображение предоставлено: DearMoon)

Основной целью проекта, получившего название dearMoon, была заявлена возможность нескольким деятелям искусства из разных стран бесплатно совершить облет Луны, что по замыслу инициатора и спонсора миссии, должно было бы вдохновить этих творческих людей на создание новых произведений искусства.

После того как Маэзава объявил о миссии dearMoon в 2018 году, генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что японский миллиардер внесет ключевую часть финансирования программы Starship, для реализации которой потребуется около 5 миллиардов долларов. На тот момент "Звездолет" был еще в зачаточном состоянии, и любая поддержка, будь то финансы или пиар, была абсолютно не лишней. Это уже позднее SpaceX заключила контракт с НАСА на обеспечение высадки астронавтов на Луну в рамках миссии «Артемида-3», а также на испытание беспилотной посадки. И, соответственно, получила финансирование на эти цели.

В настоящий момент программа Starship находится в стадии активного развития. На сегодняшний день было проведено уже три испытательных полета самой высокой и самой мощной ракеты в мире, из когда-либо летавших.

В ходе первого полета, состоявшегося чуть более года назад, в апреле 2023, Starship довольно успешно взлетел, несмотря на отказ нескольких двигателей. Однако через три с небольшим минуты после старта корабль и ускоритель были взорваны по команде с Земли из-за многочисленных отказов систем. В ходе второго полета в ноябре 2023 года корабль достиг значительно большей высоты и скорости, но также был взорван. Лишь во время третьего испытания Starship впервые смог достичь космоса. Это случилось 14 марта 2024 года. Однако ни ускоритель Super Heavy, ни сам корабль не смогли пережить посадки, разрушившись по разным причинам еще в воздухе.

Тем не менее прогресс в создании системы очевиден. На 6 июня назначен очередной - четвертый по счету - испытательный полет.

Однако, несмотря на определенные успехи в разработки системы можно совершенно определенно сказать, что до пилотируемых полетов корабля еще очень далеко. Что же касается полетов с экипажем к Луне, то это еще более отдаленная перспектива.

Очевидно осознав этот факт, Юсаку Маэдзава и принял непростое решение об отмене миссии.

«Я не могу планировать свое будущее в этой ситуации, и я чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать дольше, отсюда и трудное решение об отмене на данный момент. Я приношу свои извинения тем, кто с нетерпением ждал реализации этого проекта »,

— написал Маэдзава в сети X.

Хотя, на мой взгляд, извиняться должны были Илон Маск и SpaceX.

Сейчас в обсуждениях в интернете многие пользователи критикуют Маэдзау. Мол, не мог немного подождать ради такого проекта. Подумаешь, проект задерживается на один год. В космонавтике такое сплошь и рядом...

На самом деле всё не так просто... Дело в том, что изначально Юсаку Маэдзава заключил со SpaceX контракт на облет Луны несколько раньше: в феврале 2017 года. Но тогда полет планировалось осуществить при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy на корабле Dragon 2. И состояться он должен был в конце 2018 года. Но затем компания SpaceX отказалась от планов использования Falcon Heavy в пилотируемых миссиях и проект трансформировался в новый, гораздо более феерический, но уже с использованием системы Starship.

То есть, по сути, для Маэдзавы задержка реализации его планов уже составляет не один год, а почти 6 ! При этом дальнейшие перспективы более чем туманны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он принял такое непростое решение.

Впрочем, миллиардеру удалось хотя бы отчасти реализовать свою мечту о космосе. В декабре 2021 года он вместе с видеооператором отправился на Международную космическую станцию в 12-дневное путешествие на корабле "Союз МС-20".