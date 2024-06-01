Пока непонятны конкретные причины отмены старта. Команды обслуживания готовятся к эвакуации экипажа из капсулы

Сорвалась очередная попытка запустить космический корабль Старлайнер с экипажем на борту. Несмотря на оптимистичные заявления НАСА и компании Боинг на брифинге 31 мая о том, что все проблемы устранены, автоматика сегодня вновь отменила старт.

Причины отмены пока неизвестны. В них только лишь предстоит разобраться специалистам. Пока же стартовые команды готовятся приступить к эвакуации экипажа из капсулы.

реклама

Откровенно говоря, очередная неудача Боинга уже не вызывает удивления. Контракты на разработку нового пилотируемого корабля в 2016 году одновременно получили сразу две компании - Boeing и SpaceX. Причем Boeing, который считался явным фаворитом в этой гонке, получил значительно более весомую сумму в 4,2 миллиарда долларов против 2,6 миллиарда у SpaceX. Однако с треском проиграл соревнование. На счету компании Илона Маска уже 13 пилотируемых полетов, как в интересах НАСА, так и частных, а Боинг пока не запустил НИ ОДНОГО корабля с экипажем на борту. Две состоявшиеся беспилотные миссии ознаменовались огромным количеством сбоев и неполадок, после которых требовались годы доработок.

Попытки провести первый пилотируемый полет тоже идут через пень-колоду. 6 мая старт был отменен из-за нештатной работы клапана. Поначалу казалось, что проблему удастся решить за 1-2 дня, но в итоге старт перенесли практически на месяц. И вот очередная неудача...