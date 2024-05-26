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НАСА и ISRO продолжают обсуждение полета индийского астронавта на МКС
Год назад руководители США и Индии договорились о том, что полет состоится в 2024 году, но пока ни НАСА, ни ISRO не готовы назвать конкретные сроки

Во время встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прошедшей в июне 2023 года, была достигнута договоренность о подготовке индийских астронавтов в НАСА в рамках подготовки к последующему полету на Международную космическую станцию в 2024 году.

И вот теперь, почти год спустя, Эрик Гарсетти, посол США в Индии, выступая 22 мая на одном из мероприятий, подтвердил эти планы, заявив, что "миссия все еще запланирована на этот год". НАСА и индийское космическое агентство ISRO продолжают переговоры о полете индийского астронавта на МКС.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует в феврале 2024 года первых индийских кандидатов в астронавты, один из которых может полететь на МКС. Фото: Офис премьер-министра Индии Моди

«В этом году мы собираемся отправить индийского астронавта на Международную космическую станцию»,

 — заявил Гарсетти, как сообщает Press Trust of India. 

Премьер-министр Индии Моди сообщил о первой группе, состоящей из четырех индийских астронавтов (гаганавтов), в феврале 2024 года. Предполагается, что трое из них отправятся в космос в рамках индийской программы пилотируемых полетов «Гаганьян». Это произойдет не ранее 2025 года. А еще один выполнит полет на МКС в 2024 году.

Впрочем, НАСА пока не уточняет, когда именно состоится этот полет.

«В настоящее время детали потенциального полета космонавта ISRO на космическую станцию уточняются. Как только этот процесс будет завершен, НАСА определит сроки миссии и учебные модули, необходимые для полета на Международную космическую станцию», 

— сообщил 24 мая интернет-ресурсу SpaceNews представитель Агентства Джулиан Колтре, комментируя заявление посла Гарсетти.

Эксперты считают, что скорее всего индийский астронавт отправится в космос в рамках одной из частных миссий. Ближайшим таким полетом является миссия Ax-4 компании Axiom Space, намеченная на конец 2024 года. Состав экипажа этой миссии пока не объявлен. Правда, в данном варианте будет не совсем понятна роль НАСА в этом событии. Естественно, за исключением выдачи разрешений, необходимых для любого такого полета на МКС.


#космос #индия #гаганавт #пилотируемые полеты
Источник: spacenews.com
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