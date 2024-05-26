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scvitaly
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
Его назначение пока неизвестно. Но, по всей видимости, он может быть использован для отработки маневров сближения и захвата

Многоразовый китайский космический самолет вывел на орбиту во время своей третьей миссии неизвестный объект.

Старт ракеты-носителя «Великий поход 2F» с «Шэньчжоу-13» на фоне Луны 15 октября 2021 года. Фото: CCTV

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Первым заметил этот факт специалист по отслеживанию космической активности Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Он предполагает, что объект может быть субспутником. По всей видимости, объект был выведен 24 мая.

Сам предполагаемый космический самолет стартовал 14 декабря 2023 года и внесен в каталог Космических сил США под номером 59884 (международный индекс 2023-195G). Почему "предполагаемый" ? Дело в том, что Китай окружил эту миссию завесой строжайшей секретности. Не было опубликовано ни изображений, ни описаний этого космического аппарата. Единственной официальной информацией является краткий китайский отчет о запуске, обнародованный спустя несколько часов после старта. 

Однако, несмотря на почти полное отсутствие информации, большинство экспертов полагает, что данный аппарат является неким аналогом американского многоразового космического корабля X-37B. На это косвенно указывают как энергетические возможности ракеты-носителя Long March 2F, осуществившей вывод аппарата на орбиту, так и фотографии обломков обтекателя полезной нагрузки, сделанные после второго запуска и размещенные на сайте социальной сети Sina Weibo. Эти изображения позволяют сделать обоснованные предположения относительно размеров и формы космического корабля.

Данный полет является уже третьей его миссией. Первая состоялась в сентябре 2020 года и продлилась всего 2 дня, второй полет начался в августе 2022 года и был гораздо продолжительнее: 276 суток. На данный момент корабль находится в космосе уже более 164 дней.

Вполне вероятно, что неизвестный объект, выведенный на орбиту, может быть использован для отработки маневров сближения и захвата. Подобные эксперименты уже проводились в ходе второго полета китайского космического самолета.

#китай #космос #космический самолет
Источник: spacenews.com
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