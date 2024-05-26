Основная цель полета - демонстрация способности вернуть ускоритель и корабль





Как стало известно 24 мая, компания SpaceX наметила четвертое комплексное летное испытание, также известное как IFT-4, своего корабля Starship на 5 июня 2024 года. Ожидается, что именно к этому сроку будет получена обновленная лицензия Федерального управления гражданской авиации (FAA). Этот запуск, как и все предыдущие, будет выполнен с базы компании Starbase, расположенной в Южном Техасе.

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20 мая SpaceX провела генеральную репетицию перед четвертым комплексным испытательным полетом своего корабля Starship на базе Starbase в Техасе

В ожидании разрешения на полет SpaceX 20 мая уже провела генеральную репетицию старта. Продемонстрировав в предыдущих полетах, что верхняя ступень "Звездолета", выводимая с помощью разгонного блока Super Heavy, способна достичь космоса, компания теперь стремится показать, что в силах вернуть в целости и ускоритель, и корабль. Именно это и является основной задачей четвертого испытания.

«Четвертые летные испытания переключают наше внимание с выхода на орбиту на демонстрацию возможности возвращения и повторного использования Starship и Super Heavy. Основными задачами будут мягкое приводнение в Мексиканском заливе сверхтяжелой ракеты-носителя, а также достижение контролируемого входа в атмосферу корабля Starship»,

— заявили в компании.

По имеющейся информации SpaceX не планирует проведения никаких тестов в ходе испытаний Starship, таких, как, например, открытие двери отсека полезной нагрузки корабля или перекачка топлива, которые выполнялись в третьем полете.

Траектория корабля будет полностью аналогична той, что использовалась при предыдущем старте системы. Такая схема не требует специальных действий для спуска с орбиты и входа в атмосферу, и, таким образом, с одной стороны, максимально повышает безопасность, а с другой, позволяет провести все запланированные испытания.

Одним из наиболее важных и заметных изменений в конструкции системы станет отсутствие дополнительной секции между ускорителем и кораблем, предназначенной для обеспечения «горячего» разделения, при котором двигатели корабля запускаются до момента отделения его от ускорителя. Это должно уменьшить массу ракеты-носителя и привести к улучшению ее характеристик.

Кроме того, в четвертом полете на ракете-носителе будет установлено дополнительное оборудование внутри кислородных баков для улучшения фильтрации топлива. Это изменение потребовалось после анализа причин отказа двигателей в ходе третьего испытания.

SpaceX сообщила, что тогда ракета-носитель Super Heavy запустила 13 из 33 своих двигателей Raptor после разделения ступеней, но шесть двигателей отключились. И лишь 2 из 13 двигателей загорелись во время финального торможения, когда ускоритель пытался совершить мягкую посадку на поверхность океана. По информации компании, контакт с ракетой-носителем при возвращении был потерян на высоте 462 метра над поверхностью.

В SpaceX считают, что эти проблемы были вызваны закупоркой фильтров в линиях жидкого кислорода, из-за которых топливо не поступало в двигатели. Именно поэтому и было установлено дополнительное оборудование в баках и выполнены «некоторые аппаратные и программные изменения» для повышения надежности запуска двигателя Raptor.

Также при возвращении был потерян и сам корабль. Произошло это из-за «потери способности контролировать свое положение», что привело к нештатному входу в атмосферу и, как следствие, к нерасчетному нагреву как защищенных, так и незащищенных участков поверхности аппарата. Телеметрия с корабля была потеряна на высоте 65 километров.

В компании полагают, что проблема с ориентацией была вызвана засорением клапанов подруливающих устройств, используемых для управления креном. Для четвертого полета SpaceX добавила резервные двигатели и модернизировала оборудование двигателей «для повышения устойчивости к блокировке».

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что надеется, что в предстоящем полете удастся продемонстрировать, что ракета-носитель Super Heavy может приземлиться на «виртуальную башню» в Мексиканском заливе.

«Если приземление на виртуальную башню сработает, то мы попытаемся во время Рейса 5 вернуться и приземлиться на башне в Starbase»,

- заявил он.