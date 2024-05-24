Сенаторы обеспокоены. Администратор НАСА Билл Нельсон пытается убедить их, что всё под контролем

Американская космическая программа "Артемида" (Artemis), предполагающая возвращение человека на Луну, продолжает сталкиваться с различными трудностями. Напомню, что несколько месяцев назад было принято решение о переносе сроков двух ближайших миссий "Артемиды" примерно на один год. В качестве основных причин назывались проблемы с созданием корабля для «Системы приземления человека» (Starship HLS) от компании SpaceX, лунных скафандров от Axiom Space, а также неожиданно высокая эрозия материала теплозащитного экрана корабля "Орион".

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И вот теперь программе угрожают новые сложности, но на этот раз не технические, а финансовые. На сенатских слушаниях, прошедших 23 мая, сенатор Джин Шахин, являющаяся председателем подкомитета по торговле, правосудию и науке Сенатского комитета по ассигнованиям, настаивала на том, чтобы Администратор НАСА Билл Нельсон более детально рассказал о расходах, связанных с программой «Артемида», и предложила агентству провести независимую проверку этих расходов. Некоторые официальные лица даже намекали на возможность изменений в одной из предстоящих миссий.

Сенатор Шахин попросила Нельсона рассказать,

«что НАСА делает, чтобы привлечь подрядчиков к ответственности за перерасход средств и задержки в графике»

Дело в том, что прошедшие исследования общей стоимости программы, включая оценку Управления генерального инспектора НАСА (OIG), показали, что каждый из первых четырех запусков ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" обойдется американским налогоплательщикам в сумму около $4,2 миллиарда, что в разы выше изначально планировавшихся затрат.

Такой перерасход средств, не в последнюю очередь, обусловлен тем, что контракты на создание космической техники традиционно заключаются по схеме "расходы плюс премия". Это означает, что компания-подрядчик получает полную компенсацию всех своих издержек и, в качестве бонуса, определенный процент сверху. Естественно, что в такой ситуации подрядчики абсолютно не заинтересованы в том, чтобы пытаться сэкономить.

Однако Администратор НАСА Билл Нельсон попытался отстоять стоимость и график выполнения работ программы «Артемида». В частности, он указал на тот факт, что выплата премиальных вознаграждений не производится, если результаты работы неудовлетворительны. Кроме того, он также подчеркнул всё более широкое использование Агентством контрактов с фиксированной ценой. Именно такое соглашение заключено с разработчиком «Системы приземления человека» компанией SpaceX.

Сенаторы попытались предложить создание независимого наблюдательного совета для контроля развития программы, однако Нельсон ответил, что не видит в этом необходимости, сославшись на то, что уже существует контроль со стороны OIG, а также Счетной палаты правительства. Более того, он посетовал, что последняя проверка OIG не обнаружила никаких проблем, которые они еще не решили, но при этом работа с аудиторами вызвала «нарушения в текущем рабочем процессе и приоритетах» для тех, кто работает над предстоящей миссией.

Напомню, что старт миссии «Артемида-2» на сегодняшний день запланирован на сентябрь 2025 года. Спустя год - в сентябре 2026 года - последует «Артемида-3», первая высадка астронавтов на Луну после более чем пятидесятилетнего перерыва.

«Это сложная задача, и то, приземлимся ли мы, будет зависеть от того, будет ли у SpaceX готов посадочный модуль»,

- заявил Нельсон.

Однако некоторые представители Агентства ставят под сомнение способность SpaceX подготовить посадочный модуль Starship вовремя. Так во время онлайн-семинара по наукам о поверхности Луны 23 мая Майк Сарафин, менеджер миссии НАСА «Артемида-3», сказал:

«Мы в основном сосредоточены на том, чтобы «Артемида-3» была миссией по возвращению человека на Луну»

Но при этом признал, что агентство работает и над альтернативными концепциями:

«Если у нас возникнут проблемы, мы можем выбрать ответвление»

Сарафин заявил, что НАСА очень внимательно следит за испытаниями системы Starship. По его словам, особый интерес Агентства вызывает запланированная на следующий год демонстрация перекачки топлива между двумя кораблями — ключевая технология для реализации миссии «Артемида-3».



