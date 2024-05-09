Эксперты полагают, что посадка может состояться в начале июня, когда в районе кратера Аполлона будут оптимальные условия освещенности.

Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» после успешного старта продолжил выполнение своей миссии и в ночь с 7-го на 8-е мая благополучно перешел на орбиту вокруг Луны. Он завершил торможение в 02:21 UTC 8 мая, замедлившись настолько, что позволил гравитации Луны захватить его.

Миссия, начавшаяся 3 мая, является первой в истории попыткой собрать и доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

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Для торможения использовался двигатель с тягой в 3000 Ньютонов. Сейчас космический аппарат находится на эллиптической лунной орбите с периселением около 200 километров. Затем, готовясь к посадке, он постепенно будет переведен на круговую орбиту.

Официальной информации о сроках посадки пока нет, но эксперты полагают, что она может произойти в начале июня, поскольку нынешние условия освещенности в районе посадки не подходящими для приземления и операций на поверхности. Восход Солнца над кратером Аполлона - местом, запланированным для посадки, - произойдет 28 мая. Скорее всего, посадка состоится через несколько дней, когда Солнце поднимется достаточно высоко в небе над кратером.

Можно предположить, что операции по взятию грунта займут около 48 часов, также, как это было в миссии «Чанъэ-5», резервной копией которой является «Чанъэ-6». Затем с помощью возвратной ракеты образцы отправятся на лунную орбиту, где будет произведена стыковка с орбитальным модулем «Чанъэ-6». Если исходить из предыдущей миссии, это займет еще около 2-х суток, после чего образцы направятся к Земле. Общая продолжительность миссии должна составить 53 суток.

Обратная сторона Луны невидима с Земли, поэтому связь с посадочным модулем будет поддерживаться через спутник-ретранслятор «Queqiao-2», который был запущен в марте 2024 года и находится на такой орбите, где обеспечивается его постоянная видимость с Земли.

Ученые с огромным нетерпением ожидают завершения миссии «Чанъэ-6», поскольку предполагается, что образцы, полученные аппаратом будут содержать материал мантии Луны. Анализ таких образцов может дать новое понимание эволюции Луны и контраста между ее видимой и обратной стороной.