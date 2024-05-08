Неудачи продолжают преследовать детище компании Boeing. Старт нового корабля вновь отложен. На это раз из-за клапана ракеты-носителя.

Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который должен был состояться вечером 6 мая (или 7 мая по московскому времени) отложен как минимум на десять дней. Причина - проблемы с клапаном верхней ступени «Кентавр» ракеты-носителя Atlas 5.

Ракета «Атлас-5» и космический корабль «Старлайнер», выходящие из комплекса вертикальной интеграции (VIF) 4 мая, вернутся в здание, чтобы заменить клапан в верхней ступени «Кентавра». Фото: НАСА/Джоэл Ковски

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Неполадка была выявлена приблизительно за 2 часа до старта после того, как ступень была загружена жидким кислородом. Клапан, обеспечивающий регулировку давления жидкого кислорода в верхней ступени, начал "жужжать", создавая шум, который был услышан стартовыми командами. Как выяснилось позже он вибрировал с частотой 40 герц. Попросту говоря, клапан срабатывал 40 раз в секунду. А это означало, что он мог выйти из строя в любой момент, поскольку его номинальный срок службы составляет 200 000 циклов.

В связи с этим было принято решение отложить старт ракеты и попытаться устранить неисправность. Первоначально оставалась надежда, что колебания клапана были незначительны и удастся ограничиться его ремонтом непосредственно на стартовой площадке. В этом случае повторная попытка запуска могла бы состояться уже 7 мая. Впрочем, немногим позже дату возможного повторного запуска перенесли уже на 10 мая.

Однако после оценки всех данных инженеры ULA, отвечающие за РН Atlas 5, пришли к неутешительному выводу, что клапан выработал свой ресурс, и необходима его замена. Для этого требуется откатить ракету обратно в ангар, расположенный рядом с площадкой. Теперь предполагается, что запуск состоится не ранее, чем 17 мая в 18:16 по восточному времени.

Пока такая задержка не вызывает никаких конфликтов в графике пусков на Международную космическую станцию, поскольку он был специально подстроен под возможные переносы, но в случае повторения проблем, к техническим могут добавиться и организационные сложности.