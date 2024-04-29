Нет комплексов Patriot и у Германии. Смогут ли заменить их Испания и Япония?

На днях официально было озвучено то, о чем в кулуарах говорилось уже несколько месяцев. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что его страна не сможет поставить Украине новые системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot.

«Американские системы «Пэтриот» сейчас развертываются по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты американских войск»,

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— заявил он.

Это заявление прозвучало на фоне истеричных требований со стороны президента Украины к западным союзникам о поставке 25 (!) батарей ПВО. Впрочем, позже речь уже шла о как «минимум семи» новых комплексах.

Однако это не означает, что США готовы бросить Украину на произвол судьбы. Их эмиссары активно убеждают европейцев и своих партнеров в других частях мира поделиться с Зеленским собственными комплексами противовоздушной обороны.





Ракетная батарея системы Пэтриот

А между тем потребность ВСУ в этих комплексах нарастает каждый день. Ведь противовоздушная оборона Украины базировалась в основном на оставшихся еще с советских времен огромных запасов систем С-300 и боеприпасов к ним. Однако в ходе конфликта эти запасы неумолимо сокращаются, а восполнить их невозможно, поскольку всё производство находится в России. В результате, удары российской авиации всё чаще и чаще играют решающую роль на линии боевого соприкосновения и ближайшем тылу. Ситуация для ВСУ усугубляется тем, что ВКС России стали массово применять бомбы, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), что еще больше сокращает возможности средств ПВО.

Но начавшийся в октябре 2023 года палестино-израильский конфликт потребовал более широкого американского военного присутствия на Ближнем Востоке. А там, мягко говоря, далеко не все любят "гегемона", пытающегося навязать всем свои правила игры. И зачастую эта "нелюбовь" приобретает форму воздушных или ракетных ударов по местам базирования военных США. Всё это потребовало развертывания с октября 2023 года дополнительных систем Patriot, THAAD и им подобных на Ближнем Востоке.

Кроме того, Соединенных Штатам постоянно приходится держать в уме возможность обострения отношений между Тайванем и материковым Китаем. Поэтому заявление Джейка Салливана отнюдь не стало неожиданностью.

У Германии, особенно активно пытавшейся убедить Вашингтон поставить на Украину дополнительные комплексы Patriot, тоже явные проблемы. 9 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетовала:

«К сожалению, запасы, особенно наши собственные, системы «Пэтриот», сейчас в значительной степени исчерпаны».

В данный момент из европейцев, пожалуй, лишь Испания, располагающая 18 батареями «Патриот», способна "поделиться" несколькими комплексами. К ней может также присоединиться Япония, которая в настоящее время готовится продать свои системы «Пэтриот»... США. С тем расчетом, что последние тогда смогут передать их Украине. Вот такая замысловатая схема...

А вот так быстро "сгорают" эти комплексы в зоне спецоперации.

Украинская система «Пэтриот» за миллисекунды до удара «Искандеров»

На фото уничтожение 8 марта в районе города Покровск Донецкой народной республики ракетных комплексов MIM-104 «Патриот» и С-300 баллистической ракетой «Искандер-М».