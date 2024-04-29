Тайконавтам пришлось совершить два выхода в открытый космос, чтобы отремонтировать поврежденные силовые кабели

Согласно информации Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA), обнародованной 24 апреля, экипаж орбитальной станции Тяньгун успешно выполнил восстановительные работы после того, как столкновение с микрометеоритами и/или космическим мусором привело к частичному отключению электроэнергии на станции.

В результате инцидента были повреждены силовые кабели, идущие от панелей солнечных батарей основного модуля. Для устранения неполадок тайконавтам потребовалось выполнить два выхода в открытый космос. Последний из них состоялся в начале марта текущего года.

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Китайская космическая станция Тяньгун

Проблема космического мусора становится всё более актуальной в последние годы. Особенно острой она является для пилотируемых орбитальных станций, поскольку на кону стоят жизни людей. Обе орбитальные станции, функционирующие в настоящее время, двигаются по орбитам, имеющим примерно одинаковую высоту над поверхностью Земли, и, значит, сталкиваются с аналогичными проблемами. В случае опасности столкновения с космическим мусором их орбиты корректируются. Однако слишком большое количество маневров уклонения может парализовать научную работу станций, а также требует значительного расхода топлива.

По заявлению представителей CMSA агентство ведет активную работу по оптимизации систем предупреждения и предотвращения столкновений в космосе, в результате чего удалось сократить количество ложных тревог на 30%.

Для повышения уровня безопасности на манипуляторе станции «Тяньгун» смонтирована камера высокого разрешения, которая позволяет проводить мониторинг внешнего состояния станции на предмет возможных повреждений. Кроме того, для тех же целей используются портативные камеры, закрепленные на скафандрах тайконавтов.