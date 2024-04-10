Отмена запуска как и накануне произошла буквально за считанные секунды до намеченного срока

Запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, перенесенный с 9 на 10 апреля из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, вновь не состоялся. Буквально за считанные секунды до намеченного срока прошла команда об отмене старта.

Причины пока неизвестны. Будем следить за развитием событий. Надеемся, что ничего серьезного не произошло, хотя тенденция намечается не самая приятная. 2 отмены подряд - это многовато, если учесть сколько времени было потрачено на подготовку этого старта.

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P.S. Пока эта заметка готовилась к печати появилась более подробная информация о причинах отмены старта. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова на этот раз отмена пуска произошла из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. По всей видимости, данная проблема не носит критического характера, поэтому ракета останется на стартовой площадке, где специалисты и попытаются ее решить.

Новая дата старта - 11 апреля. Пожелаем "Роскосмосу" удачи.



