Первый из таких модулей может быть запущен в космос уже в 2025 году во время одной из миссий SpaceX

В полку любителей "космических надувастиков" очередное пополнение. На этот раз своими планами по разработке космических надувных модулей поделился стартап Max Space. Аарон Кеммер, соучредитель и генеральный директор Max Space, рассказал, что сейчас компания работает над созданием целой серии надувных модулей. При чем первый из них может быть запущен в космос уже в 2025 году во время одной из миссий компании SpaceX.

Модуль, носящий имя "Max Space 20", что недвусмысленно указывает на его объем в рабочем состоянии, и "упакованный" перед отправкой в космос всего в два кубических метра, после развертывания увеличится до 20 кубических метров, что позволит ему стать самым крупным на сегодняшний день расширяемым модулем.

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Пока же пальма первенства остается за компанией Bigelow Aerospace, построившей расширяемый модуль Bigelow (BEAM), который с 2016 года и по настоящее время входит в состав Международной космической станции (МКС). По странной иронии судьбы этот модуль, рассчитанный всего на 2 года эксплуатации, сумел пережить компанию, создавшую его.

Идея использования надувных (расширяемых) модулей возникла из-за неразрешимого противоречия возникающего при строительстве пилотируемых орбитальных станций. С одной стороны, модулям станции необходимо иметь большой объем, чтобы в них можно было разместить людей, научное оборудование и служебные системы. С другой стороны, они должны быть достаточно компактными, чтобы уместиться под обтекателем ракеты-носителя при выведении на орбиту.

Казалось бы подобную дилемму невозможно решить, не прибегая к волшебству в духе книг о Гарри Поттере. Однако оказалось, что можно обойтись без магии, если использовать надувные конструкции.

Соучредитель и генеральный директор Max Space Аарон Кеммер уверен, что его интерес к расширяемым модулям берет свои истоки в проблемах, которые постоянно возникали на его прежнем месте работы в компании Made In Space, производившей 3D-принтеры, используемые на МКС.

«Когда мы пытались сделать что-то значимое, то всегда сталкивались с проблемой ограниченного объема. Самым сложным было не заставить работать оборудование в космосе. Сложнее было заставить его работать в ограниченном объеме»,

— вспоминает он.

Компания Max Space представила полноразмерный прототип своего модуля Max Space 20

Но, как уже было сказано выше, идея подобных модулей отнюдь не нова. За счет чего же Max Space рассчитывает добиться успеха на этом поприще ?

Одним из наиболее важных элементов конструкции "надувастиков" является ткань. Большинство компаний, создающих подобные модули, используют материал с двунаправленной структурой «корзинного переплетения», волокна которого в двух разных направлениях, под углом 90 градусов.

Как считает Максим де Йонг, еще один соучредитель и технический директор компании Max Space, ранее трудившийся в Bigelow Aerospace, при использовании подобной структуры ткани невозможно просчитать, какая нагрузка идет в том или ином направлении, что в результате приводит к утяжелению конструкции из-за больших запасов прочности. Кроме того, в этом случае возникают проблемы с масштабированием конструкции.

По заявлению Максима де Йонга, ему удалось реализовать технологию, которая распределяет нагрузки в одном направлении. Это снижает неопределенность в отношении запасов прочности. Испытания показали, что модули взрываются при давлении, отличающемся от спрогнозированного уровня не более, чем на 10 процентов. Следует отметить, что это очень хороший показатель.

Компания уже создала версию модуля "Max Space 20" для испытаний и представила ее на конференции MARS, организованной миллиардером Джеффом Безосом. Сейчас ведется работа над летной версией изделия, предусматривающей, в том числе, защиту от космического мусора.

В Max Space полагают, что масштабируемость, которую обеспечивает эта конструкция, позволит в случае успеха быстро перейти к более крупным конструкциям с объемом от 100 до 1000 кубических метров. Стоит отметить, что последняя цифра примерно соответствует объему всей Международной космической станции. При этом подобный модуль может быть выведен на орбиту с помощью одного-единственного запуска ракеты-носителя Falcon.

Впрочем, Max Space не имеет планов по строительству собственной станции, а хочет стать поставщиком для других компаний, разрабатывающих коммерческие космические станции, например, в рамках программы НАСА по развитию коммерческой низкой околоземной орбиты (CLD).

«Мы видим свой путь к успеху в сотрудничестве с большинством других компаний CLD и поставщиков модулей»,

— считают в компании.

Что ж, вполне адекватная оценка собственных сил и возможностей. Ведь в компании на данный момент трудится всего около десятка сотрудников, и вряд ли их количество значительно вырастет до запуска первого модуля. Масштабы компании будут расти постепенно, так же как и размеры модулей. По крайней мере, такова стратегия ее руководства.

Позволю себе высказать собственное мнение о подобной технологии. На мой взгляд, несмотря на очевидные плюсы, она не получит широкого распространения в орбитальной космонавтике. Да, такие модули можно использовать как складские помещения, как это сейчас и происходит на МКС, или в качестве каких-то достаточно простых производственных помещений. Вряд ли они будут пригодны для решения более сложных задач, по крайней мере, в ближайшее время. А вот при создании баз на Луне и, в перспективе, на Марсе такие конструкции наверняка будут весьма востребованы.