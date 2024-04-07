Генеральный директор компании SpaceX подробно рассказал о ближайших планах

В начале апреля основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск провел на базе Starbase в Бока-Чика презентацию, во время которой подробно рассказал о ближайших планах компании по программе Starship / Super Heavy.

По его словам ближайший (четвертый) испытательный полет может состояться примерно "через месяц", то есть в начале мая. Ранее примерно те же сроки называла и президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции "Satellite 2024". Тогда она заявила, что полет запланирован на начало мая при условии получения обновленной лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации (FAA).

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Таким образом, если всё пойдет согласно намеченному плану, то новый пуск состоится менее чем через два месяца после третьего полета корабля.

5 апреля SpaceX провела статическое огневое испытание ракеты-носителя Super Heavy, которая будет использоваться во время следующего испытательного полета Starship в начале мая

По словам Маска, основной задачей четвертого полета будет прохождение кораблем этапа "сильного нагрева" при входе в атмосферу. Напомним, что во время предыдущего испытания Starship развалился при входе в атмосферу. Мягкая посадка корабля не планируется, но он должен продемонстрировать "контролируемое падение" в океан.

Что касается первой ступени, то компания намерена попытаться совершить мягкую посадку ускорителя Super Heavy на «виртуальную башню» в Мексиканском заливе. То есть, на самом деле, ступень должна аккуратненько плюхнуться в океан, но при этом продемонстрировав свою потенциальную способность и готовность вернуться на Звездную базу для приземления.

«Если приземление на виртуальную башню сработает, то мы действительно попробуем, чтобы рейс 5 вернулся и приземлился на башне»,

— заявил Илон Маск.

Глава SpaceX настроен весьма оптимистично. Вероятность того, уже в текущем году компании удастся посадить ракету-носитель обратно на башню, используя для ее ловли и удержания пару гигантских рук, получивших название «Мехазилла», он оценивает примерно в 80-90 процентов. При этом полноценное возвращение самого корабля пока не планируется. Маск заявил, что SpaceX намерена осуществить как минимум два успешных управляемых приводнения Starship в океан и лишь потом перейти к попыткам приземлиться в Starbase. Это произойдет, по всей видимости, не ранее следующего года.

Также Илон Маск рассказал о том, что делается компанией для увеличения частоты полетов новой системы. Ранее представители SpaceX говорили о наличии у них четырех пар кораблей и ускорителей для предстоящих запусков. Согласно презентации, в 2024 году компания построит еще «примерно шесть» кораблей.

«В следующем [2025] году темпы производства значительно возрастут. Вот почему мы строим гигантскую фабрику», запланированную для Звездной базы,

- сообщил Илон Маск.

Однако возможности существующей стартовой площадки ограничены, именно поэтому одновременно с увеличением производства кораблей Starship компания строит вторую пусковую башню в Starbase, а также пусковую башню на мысе Канаверал, которая должна встать в строй уже в середине 2025 года.

Кроме того, глава SpaceX поделился планами по совершенствованию разрабатываемой системы. В первую очередь, речь идет об улучшении характеристик двигателя Raptor. На первом этапе предполагается увеличить его тягу с 230 до 280 метрических тонн-силы, а в дальнейшем до более чем 330 метрических тонн-силы. Это позволит увеличить одну из самых важных характеристик ракеты-носителя: массу выводимой полезной нагрузки (ПН).

С появлением новых модификаций двигателя претерпит изменения и сам корабль. «Starship-2», будет иметь несколько большую длину как ускорителя, так и самого корабля. Это обеспечит выведение на орбиту в полностью многоразовой конфигурации более 100 тонн груза.

Откровенно говоря, эта часть в выступлении Маска способна несколько удивить. Ведь согласно обещаниям компании, уже "нынешний" Звездолет способен доставлять на орбиту 150 тонн ПН. Складывается впечатление, что заявленные характеристики были даны с большим запасом "на вырост", и пока далеки от реальных цифр.

Следующая итерация корабля - «Starship-3» - будет еще примерно на 25 метров выше, чем «Starship-2», и сможет доставить на орбиту более 200 метрических тонн в многоразовой конфигурации. Однако Илон Маск не сказал, когда новые версии корабля вступят в строй.

И напоследок, генеральный директор SpaceX вновь подтвердил, что запуск будущего корабля «Starship-3» будет стоить "сущие копейки". Если "Falcon 1" - самая первая ракета компании - обходилась в 10 миллионов долларов, то согласно оценкам Илона Маска, стоимость запуска Starship может составить всего около 2–3 миллионов долларов.

«Это своего рода немыслимые цифры. Никто никогда не думал, что это возможно. Но для этого мы не нарушаем никакой физики»,

— заявляет он.

Да, возможно, с физикой никаких конфликтов не возникает. А вот с экономикой явные проблемы. Во-первых, сначала хотелось бы понять, какова будет стоимость производства корабля и ускорителя. Можно предположить, что речь идет о сотнях миллионов долларов. Во-вторых, какое число запусков способна выполнить эта система. И лишь после этого можно будет говорить о стоимости запуска.