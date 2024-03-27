Это сулит прорывы как в научных исследованиях, так и в области использования космических ресурсов и планетарной защиты

В настоящее время Китайская Народная Республика безусловно является одним из лидеров в области освоения космоса, демонстрируя, пожалуй, лучшую динамику в этой сфере. Пилотируемая космонавтика и национальная орбитальная станция, мягкая посадка на Марс и марсоход, возврат образцов грунта с Луны - вот далеко не полный список достижений нашего восточного соседа.

При этом Китай стремится "отметиться" и в тех областях космонавтики, к которым ранее он не проявлял заметного интереса. Согласно статье, опубликованной недавно в Китайском журнале космических наук, предполагается активизировать усилия по изучению астероидов. В том числе, и с использованием миссий по возврату образцов. При этом акцент предлагается сделать на «недорогие и частые миссии по возврату проб с упором на усиление координации между миссиями». То есть, по сути, предполагается постановка "на поток" возврата образцов с астероидов.

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Столь пристальное внимание именно к астероидам вполне объяснимо. Изучение далеких галактик, безусловно, весьма познавательно, но не имеет большой практической ценности. С этой точки зрения, астероиды гораздо "ближе" к реальным потребностям землян. Во-первых, их исследование может принести более глубокое понимание ранних стадий развития Солнечной системы и, возможно, происхождения жизни. Не где-то там, "в далёкой-далёкой галактике", а на нашей родной планете. Во-вторых, изучая астероиды, человечество сможет разработать и стратегию защиты этой самой жизни от астероидной опасности, что, согласитесь, даже может быть более важно. Ну и, наконец, в-третьих, есть и сугубо практический аспект таких исследований. Это оценка возможности будущего использования космических ресурсов.

Первая китайская миссия по возврату грунта с астероида запланирована уже на 2025-й год. Миссия «Тяньвэнь-2» направится к довольному любопытному объекту: квазиспутнику Земли 469219 Камоалева, который стал "попутчиком" нашей планеты всего около 100 лет назад, что по космическим меркам равнозначно сотым или даже тысячным долям секунды. Строго говоря, Камоалева не является спутником Земли, поскольку вращается вокруг Солнца, но в силу орбитального резонанса 1:1 с нашей планетой он будет двигаться на совсем небольшом расстоянии от нее в течение многих лет. «Тяньвэнь-2» соберет образцы и вернет их на Землю спустя приблизительно два с половиной года после старта.

Рендер космического корабля «Тяньвэнь-2»

На 2025-й год запланирована и первая китайская миссия по планетарной защите — комбинированное испытание по отклонению астероида VL5 2019 года, который также является квазиспутником Земли.

Поскольку в данное время практически все государства находятся на начальных этапах исследования астероидов, столь активное участие Китая в исследовании астероидов способно обеспечить ему лидерство в данной области, вызвав при этом целый ряд последствий на международном уровне. С одной стороны, это способно привести к расширению глобального сотрудничества, но в то же время, подстегнуть стратегическую конкуренцию за космические ресурсы.