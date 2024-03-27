Этот полет является первым этапом миссии по доставке образцов грунта с обратной стороны Луны

За последнее время состоялось немало различных миссий к нашему естественному спутнику. Это российская "Луна-25", индийская "Чандраян-3", японская SLIM, и целых две американских: Peregrine и IM-1. Все эти полеты имели совершенно различную степень успешности, начиная от практически полных провалов (Peregrine, "Луна-25") и заканчивая почти полным успехом ("Чандраян-3"). Но все их объединяет то, что они достаточно подробно освещались средствами массовой информации (СМИ).

На их фоне запуск на лунную орбиту китайского спутника-ретранслятора «Queqiao-2» выглядит как бедный родственник с точки зрения внимания к нему со стороны прессы. А между тем он является первым этапом амбициозного плана Китайской Народной Республики по возвращению образцов с обратной стороны Луны. Дело в том, что обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле и для связи с аппаратом, который там находится, необходим спутник-ретранслятор, находящийся на лунной орбите. При этом желательно, чтобы промежутки времени, когда он одновременно виден и с Земли, и с Луны, были как можно больше.

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Старт ракеты-носителя «Великий поход-8» с космодрома Вэньчан 19 марта 2024 года с лунным спутником-ретранслятором «Queqiao-2»

Аппарат «Queqiao-2» первоначально должен выйти на лунную орбиту с периселением в 200 километров и апоселением 100 000 километров. Затем наклонение орбиты и ее апоселений будут скорректированы, в результате чего «Queqiao-2» перейдет на высокоэллиптическую орбиту размером 200 на 16 000 километров. Таким образом, аппарат будет иметь одновременную прямую видимость как с наземных станций, так и с обратной стороной Луны в течение значительного промежутка времени при движении по этой 24-часовой орбите. Кроме того, данная орбита достаточно стабильна и не требует большого количества маневров по ее поддержанию, что увеличивает срок службы аппарата.

Второй этап миссии по доставке образцов должен начаться уже в мае этого года, когда будет запущен космический аппарат «Чанъэ-6», который и попытается собрать образцы с обратной стороны Луны.

Спутник-ретранслятор «Queqiao-2» имеет массу 1200 килограммов и оснащен параболической антенной длиной 4,2 метра. При этом его задачи не будут ограничиваться лишь поддержкой миссии «Чанъэ-6». После завершения этой программы он будет переориентирован на обеспечение работы миссии «Чанъэ-4», работающей на обратной стороне Луны с 2018 года, заменив собой более ранний аппарат «Queqiao». А в последующем планируется участие ретранслятора в поддержке миссий «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», запланированных на 2026 год и являющихся частью планов Китайской Народной Республики по созданию лунной базы в 2030-х годах. Для этого «Queqiao-2» будет перемещен на орбиту с 12-часовым периодом обращения.

Более того, китайские официальные лица не исключают возможность использования аппарата для международного сотрудничества.

«В будущем возможно предоставлять услуги ретрансляционной связи для других лунных исследовательских миссий на южном полюсе Луны или на обратной стороне Луны»,

— заявил в 2023 году представитель компании DFH Satellite, входящей в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

«Китайская программа исследования Луны всегда ценила международное сотрудничество и всегда была открыта для международного сотрудничества»,

— сказал CCTV Гэ Пин, заместитель директора Центра исследования Луны и космической техники Китая (LESEC) при CNSA.



