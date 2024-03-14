Новый полет стал очередным шагом компании SpaceX на пути к созданию самой мощной ракеты-носителя в истории

Наконец-то случилось событие, которого так ждали все, кто интересуется космонавтикой: сверхтяжелая система Starship / Super Heavy отправилась в свой третий испытательный полет. "Звездолет" стартовал с космодрома Starbase 14 марта в 9:25 утра по восточному времени после полуторачасовой задержки по соображениям безопасности. Никаких технических проблем с кораблем и ускорителем зафиксировано не было, но в закрытой зоне у берега оказалось несколько судов, поэтому было принято решение задержать запуск.

Cистема Starship / Super Heavy отправляется в свой третий испытательный полет 14 марта 2024 года. Фото: веб-трансляция SpaceX.

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Все 33 двигателя разгонного блока Super Heavy включились при старте и отработали в течение почти трех минут, в полном соответствии с планом полета. Затем произошло "горячее" разделение ступеней во время которого двигатели верхней ступени корабля были включены в то время, когда корабль и разгонный блок всё еще составляли единое целое. Собственно именно поэтому такой вариант разделения и называется "горячим".

Далее согласно плану полета предполагалось, что двигатели Super Heavy будут включены повторно, чтобы попытаться совершить его мягкое приводнение в Мексиканском заливе, но что-то пошло не так. Согласно инфографике удалось запустить лишь 1 двигатель из 33-х. Телеметрия показала, что ракета-носитель врезалась в воду на скорости, превышающей 1000 километров в час.

Верхняя ступень Starship включила свои двигатели, благодаря чему корабль вышел на расчетную суборбитальную траекторию, сумев избежать неудачи, случившейся во время предыдущего запуска Starship в ноябре 2023.

В ходе полета по суборбитальной траектории, компания SpaceX протестировала работу двери отсека для полезной нагрузки, которая будет использоваться на последующих кораблях Starship для развертывания спутников Starlink, а также провела демонстрацию перекачки топлива в космосе из одного бака внутри корабля в другой.