Ракета не смогла даже подняться над холмами, окружающими стартовую площадку

Всё большее число частных компаний, очевидно вдохновленных успехами SpaceX и Rocket Lab, стремятся выйти на рынок космических пусковых услуг. Сегодня их список мог бы пополниться японской фирмой Space One, но построенная ей ракета-носитель (РН) «Kairos» взорвалась спустя всего несколько секунд после запуска. Ракета не добралась не то что до космоса, но даже не сумела подняться над холмами, окружающими стартовую площадку.

Шлейф от взрыва ракеты «Kairos» во время запуска. Фото: веб-трансляция WTV

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Обломки ракеты, рухнувшие на стартовую площадку, вызвали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Я несколько пересматривал трансляцию запуска, пытаясь понять, что же послужило причиной аварии. Складывалось впечатление, что первоначальный взрыв произошел ближе к верхней части РН. Такое могло бы случиться, например, при нештатном срабатывании двигателей верхней ступени и последующем взрыве топливных баков, но, во-первых, не было видно никаких следов огня в этой части ракеты, а, во-вторых, всё произошло слишком быстро.

Ситуация немного прояснилась лишь после краткого комментария компании, в котором говорилось, что сработала система прекращения полета ракеты. Причины произошедшего пока не сообщаются.

Компания Space One была основана в 2018 году, среди ее акционеров Canon Electronics, IHI Aerospace и Банк развития Японии. Ракета-носитель «Kairos» имеет целых четыре (!) ступени (три твердотопливные нижние ступени и жидкостная верхняя), но, тем не менее, относится к сверхлегкому классу. Она способна выводить на низкую опорную орбиту полезную нагрузку массой до 250 килограммов. И до 150 килограммов, если речь идет о солнечно-синхронной орбите.

«Kairos» позиционируется как первая японская ракета-носитель, созданная исключительно частными компаниями без поддержки японского космического агентства JAXA. Тем более вызывает некоторое недоумение тот факт, что в качестве полезной нагрузки на новой ракете планировалось вывести в космос спутник, принадлежащий японским вооруженным силам. Ведь успех миссии был отнюдь не гарантирован, а у Японии совсем недавно уже был печальный опыт потери дорогостоящего космического аппарата при запуске на еще не летавшем носителе.