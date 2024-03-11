Названы потенциальные места посадки и архитектура миссии

Подавляющее большинство читателей, интересующихся космонавтикой, знают о программе НАСА по возвращению образцов с Марса (MSR). Это отнюдь не новая разработка, миссия продолжается уже несколько лет, и в ходе ее достигнуты определенные успехи, но вот ее ключевой момент - доставка образцов на Землю - пока остается нерешенным. Более того, у миссии имеются серьезные проблемы с бюджетом и графиком. Расходы на ее реализацию уже в несколько раз превысили первоначально запланированные, а сроки постоянно сдвигаются вправо. Более подробно об этом можно почитать здесь.

На этом фоне особенно любопытно выглядит сообщение о том, что Китай намерен в 2030 году осуществить аналогичную миссию, носящую название «Тяньвэнь-3», и уже выбрал на Марсе несколько подходящих районов для посадки. В качестве таковых в недавно опубликованной в журнале JGR Planets исследовательской статье предлагаются Равнина Амазония, Равнина Утопия и Равнина Хриса.

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В статье учитывается возможное влияние марсианских атмосферных вихрей на безопасность этапов посадки и старта, а также условия освещенности, которые играют определяющую роль в энергоснабжении миссии. Кроме того, предпочтительным является нахождение зоны посадки как минимум на 2000-3000 метров ниже средней высоты для Марса. Это обеспечит посадочному модулю более длительный путь в атмосфере и лучшее торможение.

Архитектура китайской миссии по возврату образцов с Марса значительно проще, чем у НАСА. Предполагается, что она будет запущена с помощью двух ракет-носителей Long March 5, одна из которых отправит к Красной планете посадочный модуль с ракетой для доставки образцов на орбиту Марса, а другая - марсианский орбитальный аппарат и возвращаемый модуль. Вход, спуск и посадка будут аналогичны тем, которые использовались при посадке марсохода «Тяньвэнь-1».

Панорама, снятая китайским марсоходом «Тяньвэнь-1». Источник: CNSA

Посадочный модуль будет оснащен роботизированной "рукой" для сбора проб с поверхности планеты и буром для получения образцов с глубины до двух метров. Не исключено также, что миссия будет располагать либо ползающим роботом, либо вертолетом, подобным Ingenuity. Это позволило бы получить более разнообразный набор образцов, хотя в любом случае он будет заметно уступать набору образцов миссии НАСА. Цель китайской миссии - доставка на Землю около 500 граммов марсианского грунта.

У Китая уже имеется как опыт посадки на Марс («Тяньвэнь-1»), так и доставки грунта с Луны в рамках миссии «Чанъэ-5». Но, самое главное, есть твердая решимость составить конкуренцию Соединенным Штатам в изучении Марса. Неопределенность с миссией MSR дает Китаю прекрасную возможность стать первопроходцем в деле получения марсианских образцов.



