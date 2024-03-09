Это будет беспилотный корабль, призванный протестировать ключевые технологии

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса, которая в мае 2023 года через суд всё-таки сумела заполучить контракт НАСА на разработку лунного посадочного модуля в рамках программы "Артемида", сообщила о своем намерении запустить первую версию своего лунного корабля Blue Moon в 2025 году.

Основатель Blue Origin Джефф Безос и администратор НАСА Билл Нельсон выступают перед полноразмерным макетом лунного корабля Blue Moon Mark 1. Источник: НАСА

реклама

3 марта в интервью программе CBS News старший вице-президент компании Джон Кулурис заявил, что Blue Origin планирует запустить первую версию своего посадочного модуля Blue Moon, носящую название «Mark 1» в течение ближайших года-полутора.

«Мы ожидаем, что этот посадочный модуль приземлится на Луне через 12–16 месяцев с сегодняшнего дня», — сказал он.

Посадочный модуль "Mark 1" — это беспилотный корабль, призванный протестировать ключевые технологии, такие как, например, двигатель BE-7.

Предполагается, что будет осуществлено как минимум два полета "Mark 1", прежде чем начнутся миссии модуля "Mark 2", предназначенного для полетов экипажа и разрабатываемого в рамках контракта с НАСА на сумму 3,4 миллиарда долларов по программе системы приземления человека (HLS). Модуль от Blue Origin планируется использовать в миссии "Artemis 5", которая может состояться примерно в конце десятилетия. Однако в любом случае ей будет предшествовать беспилотный полет посадочного модуля "Mark 2".

Для модулей Blue Moon потребуется завершение разработки и запуск ракеты-носителя (РН) New Glenn. После нескольких лет задержки ее создание, кажется, выходит на финишную прямую. Первый полет ракеты ожидается уже в этом году. Blue Origin пока не называет дату запуска, но известна наиболее вероятная полезная нагрузка для нее — это небольшой аппарат НАСА, носящий название ESCAPADE, который отправится к Марсу. Случится это может в августе 2024 года.