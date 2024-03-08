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scvitaly
SpaceX планирует 14 марта провести следующий испытательный полет Starship
Во время полета намечено проведение целого ряда новых тестов. Однако испытания могут и не состояться, поскольку пока отсутствует разрешение от FAA

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Компания SpaceX активно готовится к новому, уже третьему по счету, испытанию своей самой мощной в истории человечества космической системы Starship/Super Heavy. 6 марта было объявлено, что очередной комплексный испытательный полет состоится уже 14 марта. Стоит оговориться, что хотя Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и завершило расследование причин катастрофы во время второй миссии, но обновленную лицензию на полет пока не выдало. И тут возникает резонный вопрос: на чем основаны столь оптимистичные заявления компании по срокам новой миссии ? Желание ли это поддержать градус интереса к программе, или же у SpaceX есть свой источник информации в FAA ?

Как бы то ни было, компания уже провела репетицию обратного отсчета, один из моментов которой запечатлен на снимке.

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Система Starship / Super Heavy во время репетиции обратного отсчета. Фото: SpaceX

Особый интерес вызывает тот факт, что несмотря на относительную неудачу двух первых испытаний, которые закончились "быстрыми внеплановыми разборками", а попросту говоря взрывами, системы, SpaceX решила изменить профиль полета во время третьего испытания. В двух первых попытках корабль должен был совершить практически полный виток вокруг Земли и приводниться возле Гавайев примерно через 90 минут после старта. В этот раз всё будет иначе. Завершение полета планируется в Индийском океане, его длительность составит около 65 минут.

«Эта новая траектория полета позволяет нам опробовать новые методы, такие как запуск двигателей в космосе, одновременно обеспечивая максимальную общественную безопасность»,

 — заявили в компании.

Повторное включение двигателя Raptor в космосе будет совершенно новым элементом испытаний. Как и проверка открытия/закрытия двери отсека полезной нагрузки, которая в дальнейшем будет использоваться для развертывания спутников Starlink.

В планах также значится испытание по перекачке топлива. Пока это будет происходить внутри корабля, но все прекрасно понимают, что это первый шаг к размещению на орбите корабля-"бензоколонки", без которого вся нынешняя архитектура миссии "Артемида-3" по высадке астронавтов на Луну подвисает в воздухе, поскольку будущий лунный посадочный корабль Starship HLS не способен даже отправиться к Луне без дозаправки на орбите. И, тем более, совершить посадку на нее.

Именно поэтому потребуется запуск корабля, который будет служить хранилищем топлива на низкой околоземной орбите. А заполняться он будет благодаря последующим полетами кораблей-танкеров. В январе 2024 года представитель SpaceX заявил, что для поддержки одной миссии по высадке на Луну потребуется около десяти полетов заправщиков. Впрочем, в НАСА настроены более скептически относительно требуемого количества полетов. По их оценкам, может понадобиться до 20 миссий. 

В любом случае, вопрос демонстрации возможности перекачки топлива на орбите имеет ключевое значение для миссии "Артемида-3", сроки осуществления которой и без того недавно были сдвинуты на один год "вправо". На сегодняшний день она запланирована на 2026 год.


#илон маск #космос #spacex #starlink #starship #super heavy
Источник: spacenews.com
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