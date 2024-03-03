Федеральное управление гражданской авиации (FAA) завершило расследование второго полета космического корабля Starship. Сейчас SpaceX ожидает обновленную лицензию на следующий полет

Сразу после второго испытательного полета системы Starship - Super Heavy, состоявшегося в ноябре 2023 года и закончившегося так же как и первый "быстрой внеплановой разборкой", владелец компании SpaceX Илон Маск был преисполнен оптимизма в отношении сроков следующей миссии. Он предполагал, что она может состояться еще до наступления 2024 года.

Впрочем, через несколько дней господин Маск очевидно решил, что не стоит портить сотрудникам Рождество и Новый год, и обозначил новую целевую дату - январь 2024 года. В самой компании осторожно заметили, что более вероятным сроком является 1-й квартал. И, по всей видимости, оказались более удачными предсказателями.

реклама

В конце февраля Федеральное управление гражданской авиации (FAA) завершило расследование второго полета корабля Starship и выдало список из 17 пунктов, которые необходимо выполнить для получения новой лицензии на полет.

«SpaceX определила, и FAA признает, коренные причины и 17 корректирующих действий, задокументированных в отчете о неудачах SpaceX. Перед следующим запуском SpaceX должна выполнить все корректирующие действия и получить модификацию лицензии от FAA, которая учитывает все требования безопасности, защиты окружающей среды и другие применимые нормативные требования»,

— говорится в заявлении FAA обнародованном 26 февраля.

Будет уместно напомнить, что предыдущий список корректирующих действий, выданный компании после первого полета, состоял из 63 пунктов. Поэтому есть все основания полагать, что устранение замечаний не займет много времени. Особенно с учетом того, что эти доработки, по сути, были предложены самой компанией, а FAA лишь согласилось с ними.

Поэтому SpaceX в настоящее время ожидает получения обновленной лицензии, которое произойти уже в начале марта. После чего запуск может произойти в течение буквально нескольких дней. Большинство экспертов полагает, что это случится во второй декаде марта.





В сообщении на сайте компании, опубликованном 26 февраля приводятся некоторые результаты анализа ноябрьского полета. В частности, в качестве наиболее вероятной причины отказа Super Heavy называется

«засорение фильтра, через который жидкий кислород подается в двигатели, что привело к потере давления на входе в турбонасосы окислителя двигателя, что в конечном итоге привело к отказу одного двигателя»

Компания уже внесла необходимые изменения с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем. Было изменено оборудование внутри баков с окислителем для улучшения фильтрации топлива, а также выполнен ряд действий для повышения надежности.

Кроме того, были внесены изменения в оборудование самого корабля для уменьшения утечек, которые привели к возгоранию на конечном этапе второго полета и последующую потерю связи между бортовыми компьютерами космического корабля. И, как следствие, его дальнейшую самоликвидацию.

Илон Маск оценивает вероятность успеха в третьем полете приблизительно в 80 процентов. Нам же остается запастись терпением в ожидании очередного испытания. Скорее всего, ждать придется недолго.



