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Компания Sierra Space провела успешные испытания полномасштабного варианта надувного обитаемого модуля, разрабатываемого ею для коммерческих космических станций. 22 января 2024 года было объявлено о проведении взрывного испытания полноразмерной версии модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE) или Большой интегрированной гибкой среды.
Тестирование, проходившее на испытательном стенде в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА, продемонстрировало, что модуль не только полностью соответствует требованиям Агентства по безопасности, но заметно превосходит их.
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В процессе испытаний давление внутри модуля LIFE постепенно увеличивали до тех пор, пока он не лопнул. Это произошло при давлении 77 фунтов на квадратный дюйм (psi), что почти на 27% выше рекомендуемого НАСА уровня в 60,8 фунтов на квадратный дюйм. Стоит добавить, что максимальное рабочее давление для модуля примерно в четыре раза меньше.
Главной целью проведенных испытаний являлась демонстрация работоспособности герметичной оболочки модуля, состоящей из лямок высокопрочного волокна вектрана, а также других тканей. Компания Sierra Space создала его совместно с ILC Dover.
Основным преимуществом использования надувных модулей в космосе является их гораздо меньшая масса и большая компактность по сравнению с традиционными конструкциями. Так, например, LIFE при запуске способен поместиться в пятиметровом обтекателе полезной нагрузки, а после выведения на орбиту и полного развертывания модуль будет иметь объем 300 кубических метров, что составляет примерно одну треть от обитаемого объема Международной космической станции.
Более того, компания Sierra Space предлагает создать и более крупную версию LIFE, имеющую объем 1400 кубических метров и размещающуюся в семиметровом обтекателе полезной нагрузки.
«Технология надувных космических станций Sierra Space предлагает самый большой в космосе герметичный объем, лучшую удельную экономичность, а также самые низкие затраты на запуск и общие эксплуатационные расходы»,
— заявляет Том Вайс, исполнительный директор Sierra Space.
Модуль LIFE будет являться как один из вкладов Sierra Space в проект коммерческой космической станции «Orbital Reef», разрабатываемый ею совместно с Blue Origin. Однако компания предлагает вывести модуль LIFE в космос раньше, в качестве космической станции «Pathfinder» («Следопыт»), которая будет предшествовать "Орбитальному рифу".
На 2024 год Sierra Space планирует проведение новых тестирований модуля, в том числе, на устойчивость к воздействию микрометеоритов и орбитального космического мусора. Ожидается, что начало работ летным прототипом LIFE начнется через 24–36 месяцев.