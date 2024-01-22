Основным преимуществом использования надувных модулей в космосе является их гораздо меньшая масса и большая компактность по сравнению с традиционными конструкциями

Компания Sierra Space провела успешные испытания полномасштабного варианта надувного обитаемого модуля, разрабатываемого ею для коммерческих космических станций. 22 января 2024 года было объявлено о проведении взрывного испытания полноразмерной версии модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE) или Большой интегрированной гибкой среды.

Тестирование, проходившее на испытательном стенде в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА, продемонстрировало, что модуль не только полностью соответствует требованиям Агентства по безопасности, но заметно превосходит их.

реклама

Полноразмерная версия надувного модуля LIFE компании Sierra Space проходит испытание на взрыв, подтверждающее соответствие нормам безопасности НАСА

В процессе испытаний давление внутри модуля LIFE постепенно увеличивали до тех пор, пока он не лопнул. Это произошло при давлении 77 фунтов на квадратный дюйм (psi), что почти на 27% выше рекомендуемого НАСА уровня в 60,8 фунтов на квадратный дюйм. Стоит добавить, что максимальное рабочее давление для модуля примерно в четыре раза меньше.

Главной целью проведенных испытаний являлась демонстрация работоспособности герметичной оболочки модуля, состоящей из лямок высокопрочного волокна вектрана, а также других тканей. Компания Sierra Space создала его совместно с ILC Dover.

Основным преимуществом использования надувных модулей в космосе является их гораздо меньшая масса и большая компактность по сравнению с традиционными конструкциями. Так, например, LIFE при запуске способен поместиться в пятиметровом обтекателе полезной нагрузки, а после выведения на орбиту и полного развертывания модуль будет иметь объем 300 кубических метров, что составляет примерно одну треть от обитаемого объема Международной космической станции.

Более того, компания Sierra Space предлагает создать и более крупную версию LIFE, имеющую объем 1400 кубических метров и размещающуюся в семиметровом обтекателе полезной нагрузки.

«Технология надувных космических станций Sierra Space предлагает самый большой в космосе герметичный объем, лучшую удельную экономичность, а также самые низкие затраты на запуск и общие эксплуатационные расходы»,

— заявляет Том Вайс, исполнительный директор Sierra Space.

Модуль LIFE будет являться как один из вкладов Sierra Space в проект коммерческой космической станции «Orbital Reef», разрабатываемый ею совместно с Blue Origin. Однако компания предлагает вывести модуль LIFE в космос раньше, в качестве космической станции «Pathfinder» («Следопыт»), которая будет предшествовать "Орбитальному рифу".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На 2024 год Sierra Space планирует проведение новых тестирований модуля, в том числе, на устойчивость к воздействию микрометеоритов и орбитального космического мусора. Ожидается, что начало работ летным прототипом LIFE начнется через 24–36 месяцев.