Но предполагаемые места приземления радикально отличаются. Один из них попытается совершить мягкую посадку на Луне, другой сгорит в атмосфере Земли

Компания Astrobotic 17 января подтвердила информацию о том, что ее лунный посадочный модуль Peregrine войдет в атмосферу нашей планеты над южной частью Тихого океана. Произойдет это нерадостное событие 18 января. Таким образом, будет поставлена финальная точка в этой десятидневной миссии, которая начиналась весьма многообещающе, но заканчивается горьким разочарованием.

Напомню, что лунный посадочный модуль Peregrine был отправлен в космос 8 января во время первого испытательного полета ракеты-носителя Vulcan Centaur, разработанной United Launch Alliance. Старт прошел практически идеально, но через несколько часов на космическом аппарате началась утечка окислителя. Наиболее вероятной причиной случившегося считается неправильная работа клапана в системе наддува гелием, вследствие чего давление в баке окислителя превысило допустимые значения, и произошел его разрыв.

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Утечка топлива сделала невозможным выполнение цели миссии Peregrine. Аппарат был выведен на высокоэллиптическую орбиту, выходящую за пределы орбиты Луны. По первоначальному плану он должен был совершить облет Земли, а затем выйти на орбиту вокруг Луны, и выполнить посадку 23 февраля. Однако после значительной потери окислителя он практически потерял способность осуществлять сколь-нибудь серьезное маневрирование. После консультаций с НАСА было принято решение скорректировать траекторию космического аппарата таким образом, чтобы он вошел в атмосферу Земли и прекратил свое существование.

Однако даже небольшая коррекция в сложившейся ситуации представляла собой весьма непростую задачу. Во-первых, потому, что из-за потери окислителя было нарушено правильное соотношение горючего и окислителя, а это, в свою очередь, сделало невозможной стабильную длительную работу двигателей. В итоге, пришлось выполнить серию из 23 коротких включений двигательной установки. Во-вторых, продолжающаяся утечка окислителя, создавала возмущающую силу, которую приходилось учитывать, чтобы направить аппарат в требуемую точку входа в атмосферу над южной частью Тихого океана.

Насколько команде миссии удалось решить эти проблемы, мы узнаем уже очень скоро.

Совсем иная ситуация у другого лунного модуля, готовящегося в настоящее время к посадке. Запущенный 6 сентября 2023 года с помощью ракеты-носителя H-2A японский космический аппарат SLIM, сейчас находится на низкой, практически круговой, лунной орбите, готовясь осуществить попытку посадки 19 января. Его путь к Луне был очень долгим (110 дней) и отличался весьма замысловатой траекторией. Первоначально SLIM был выведен на низкую околоземную орбиту и затем выполнил серию маневров по подъему своей орбиты. К нашей небесной соседке он прибыл 25 декабря. С изначальной полярной лунной орбиты размером 600 х 4000 километров модуль впоследствии переместился на почти круговую 600-километровую орбиту. Непосредственно перед посадкой орбита будет еще раз скорректирована.

Посадка лунного модуля SLIM в представлении художника

Посадка аппарата начнется 19 января в 15:00 UTC и займет примерно 20 минут. Модулю предстоит погасить свою орбитальную скорость, которая составляет около 1700 метров в секунду. Пять разрушаемых посадочных опор из решетчатого алюминия, напечатанных на 3D-принтере, должны обеспечить SLIM довольно комфортное приземление на наклонном краю кратера Шиоли шириной всего 300 метров. Предполагается, что точность посадки составит около 100 метров.

В случае успеха Япония станет пятой страной, сумевшей выполнить мягкую посадку на Луну.

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