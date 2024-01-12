Основные причины - неготовность ракеты-носителя Н3 и необходимость дополнительного тестирования космического аппарата Martian Moons eXploration (MMX)

Старт миссии по сбору и доставке на Землю образцов грунта с Фобоса - спутника Марса - отложен на конец 2026 года. Ранее он был запланирован на сентябрь текущего года.

Об этом 10 января заявило Японское космическое агентство (JAXA), разрабатывающее миссию. В качестве основных причин указываются неготовность ракеты-носителя (РН) Н3 и необходимость дополнительного тестирования космического аппарата Martian Moons eXploration (MMX).

реклама «В связи с необходимостью оценки результатов второго испытательного полета ракеты H3 и учитывая важность обеспечения достаточного времени для предварительной проверки MMX на земле, график запусков японских ракет был пересмотрен»,

— говорится в сообщении агентства.

Миссия JAXA по изучению марсианских лун (MMX) теперь будет запущена в 2026 году, на два года позже, чем планировалось ранее.

Ракета-носитель H3 совершила свой первый, и пока единственный, полет в марте 2023 года. Однако он закончился неудачей, поскольку двигатель второй ступени попросту не включился. Причиной, скорее всего, стали проблемы с электропитанием. В конце 2023 года JAXA сообщило, что очередной старт H3 запланирован на 14 февраля 2024 года.

По всей видимости, осторожные японцы, отнюдь не уверены в том, что он пройдет безупречно, и ракете не потребуются знчаительные доработки. В противном случае, становится непонятной логика переноса миссии ММХ, которая должна была начаться в сентябре 2024 года.

Решение не стартовать в эти сроки автоматически сдвигает начало миссии более чем на 2 года "вправо". Это обусловлено двадцатишестимесячным циклом благоприятного взаимного расположения Земли и Марса.

Martian Moons eXploration - это космический аппарат, имеющий массу примерно 4000 килограммов. Он несет на своем борту набор приборов для изучения Марса и двух его спутников, Фобоса и Деймоса. Однако основной задачей MMX является посадка на Фобосе и сбор образцов его грунта для последующего возвращения их на Землю. Это позволит ученым, наконец-то, поставить точку в споре о том, является ли Фобос частью Марса, выброшенной в космос при столкновении с каким-то крупным объектом, или же он - астероид, захваченный гравитацией Красной планеты.

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Согласно скорректированному плану ММХ отправится в полет в конце 2026 года. Спустя почти год он должен выйти на орбиту Марса и оставаться там в течение трех лет, прежде чем отправиться обратно на Землю и вернуться в конце 2031 года.