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ОАЭ построят шлюзовой модуль для будущей лунной станции Gateway
ОАЭ одновременно участвуют сразу в двух программах лунных станций: Gateway и ILRS

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7 января НАСА и Космический центр Мохаммеда бен Рашида ОАЭ (MBRSC) объявили, что Объединенные Арабские Эмираты разработают и построят шлюзовый отсек для будущей лунной станции Gateway. Изначально предполагалось, что этот модуль будет создаваться Россией, но она покинула проект в 2021 году, сочтя его чересчур «американоцентричным». После этого представители НАСА сообщили о проведении переговоров о разработке шлюза с неназванной страной. Информации о том, что это за страна, не сообщалось, указывалось лишь то, что она не участвует в текущем партнерстве по Международной космической станции.

Эталонный дизайн модуля шлюза для Gateway . Источник: НАСА

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Участие ОАЭ в разработке шлюзового модуля поможет завершить проектирование лунной космической станции и, одновременно, повысит роль Объединенных Арабских Эмиратов в программе «Артемида». 

В совместном заявлении не сообщались сроки создания этого модуля, но наследный принц Дубая Хамдан бен Мохаммед в социальных сетях проинформировал, что проект должен быть завершен к 2030 году. Также в рамках этого соглашения ОАЭ получат место в одной из будущих миссий "Артемиды".

«Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты отмечают исторический момент в сотрудничестве наших стран в космосе и будущем освоения космоса человеком. Предоставление ОАЭ шлюза для станции позволит астронавтам проводить новаторские научные исследования в глубоком космосе и подготовиться к отправке человечества на Марс», 

— заявил администратор НАСА Билл Нельсон.

Станция Gateway изначально задумывалась как продолжение международного партнерства в космосе, начавшегося на МКС. Планировалось участие в проекте США, России, Европы, Японии и Канады. Однако, в итоге, Россия покинула этот проект и перешла в альтернативную программу Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Gateway будет располагаться на гало-орбите вокруг Луны, обеспечивая поддержку для высадок астронавтов в южной полярной области Луны. Согласно текущим планам, строительство станции должно будет начаться в 2025 году с запуска двигательной установки и жилого модуля с помощью ракеты-носителяа Falcon Heavy.

Примечательно, что ОАЭ планируют участвовать как в проекте «Артемида» под руководством НАСА, так и в альтернативной программе под руководством Китая — Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Они были в числе первых восьми стран, подписавших «Соглашения Артемиды». И, в то же самое время, в ноябре 2023 года Университет Шарджи ОАЭ подписал меморандум о взаимопонимании с Китайской лабораторией исследования глубокого космоса о сотрудничестве в рамках ILRS. 

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#космос #nasa #наса #луна #falcon heavy #ilrs #gateway #lunar gateway #программа артемида
Источник: spacenews.com
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