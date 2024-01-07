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scvitaly
Первый в мире метеорит-бумеранг обнаружен в пустыне Сахара
Состав необычного метеорита позволяет предположить, что он сформировался на Земле, провел тысячи лет в космосе, а затем вновь вошел в атмосферу. Но некоторые эксперты с этим не согласны.

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Группа ученых, изучив необычный камень, обнаруженный недавно в Северной Африке, пришла к сенсационному выводу, что он вполне может оказаться первым известным «метеоритом-бумерангом». То есть камнем, имеющим земное происхождение и волею судеб, каким-то образом, выброшенным в космос, а впоследствии вновь вернувшимся на нашу планету в качестве метеорита.

Метеорит NWA 13188, обнаруженный в Марокко в 2018 году, возможно, имеет земное происхождение

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Этот "посланец небес", имеющий массу в 646 граммов и получивший обозначение NWA 13188, был найден в малоисследованном уголке пустыни Сахара в 2018 году. Группа исследователей, изучавшая этот камень, выдвинула предположение, что его родиной является наша планета, но сотни тысяч лет назад, а, возможно, и ранее, он был катапультирован в космос, и вернулся назад совсем недавно.

К такому выводу ученые пришли, установив, во-первых, тот факт, что состав этого булыжника весьма похож на определенный тип земных вулканических пород, а, во-вторых, что камень имеет тонкий поверхностный слой, испытавший воздействие очень высоких температур и указывающий на то, что он горел при движении в атмосфере Земли на огромной скорости. Кроме того, при химическом анализе, были выявлены следы изотопов, таких как бериллий-3, гелий-10 и неон-21, которые могут указывать на тот факт, что камень подвергся длительному воздействию частиц высокой энергии. Уровень содержания этих изотопов дает основания предполагать, что камень провел в космосе не менее 10 000 лет.

Существуют два потенциально возможных варианта того, как этот кусок земной породы мог попасть в космос. Первый из них предполагает, что это произошло во время очень мощного извержения вулкана. Второй исходит из того, что камень был выброшен за пределы нашей планеты в результате удара огромного астероида. По всей видимости, именно второй сценарий является наиболее вероятным, так как ни одно зарегистрированное извержение вулкана не было настолько мощным, чтобы отправить камни в космос.

Впрочем, далеко не все эксперты согласны с этой теорией «метеорита-бумеранга». Не отвергая того факта, что камень, действительно, прибыл из космоса, они высказывают сомнения относительно земного происхождения этой породы. Они полагают, что несмотря на сходство с некоторыми земными камнями, родиной этого космического странника может быть и какое-то другое место Солнечной системы. 

Теоретически, NWA 13188 может войти в историю как первый «метеорит-бумеранг», найденный на нашей планете. Однако, у него есть конкурент в борьбе за титул "первого земного метеорита", который когда-либо был обнаружен. 

Речь о том, что в статье, опубликованной в 2019 году в журнале Earth and Planetary Science Letters, описывается необычный кусок лунного грунта, доставленный миссией Аполлон-14 в 1971 году. Этот грунт включает в себя небольшие фрагменты кварца, полевого шпата и циркона, вполне возможно, имеющие земное происхождение. Ученые полагают, этот кусок камня был выброшен с Земли миллиарды лет назад и мог достигнуть Луна, которая тогда была намного ближе к нашей планете, чем сейчас. Впрочем, эта статья предоставляет также и широкие возможности для сторонников версии о том, что американские астронавты никогда не высаживались на Луне, а якобы доставленные оттуда образцы грунта, были собраны на Земле. 

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#космос #метеорит #сахара
Источник: livescience.com
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