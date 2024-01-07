Старт запланирован на 8 января. В качестве полезной нагрузки выступает лунный модуль от компании Astrobotic

После долгих десяти лет разработки ракета-носитель (РН) Vulcan Centaur наконец-то готова взмыть в небо, унося на своем борту лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. Альянс United Launch Alliance (ULA) вывез свою первую ракету Vulcan на стартовую площадку космического комплекса 41 на мысе Канаверал.

РН Vulcan Centaur на стартовой площадке перед запуском, намеченным на 8 января. Фото: ULA

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По заявлению официальных лиц ULA, подготовка к старту проходит штатно. Прогноз погоды на 8 января более, чем благоприятный: 85 процентов. Но стартовое окно относительно невелико. Всего 45 минут. Поэтому, если возникнут какие-либо непредвиденные проблемы, время на их решение будет весьма ограничено. Впрочем, существует возможность старта и в другие даты с 9 по 11 января, но там и прогноз погоды менее благоприятный, да и сами окна заметно уже, менее 10 минут.

Этот старт должен первым из двух запланированных сертификационных полетов, которые необходимо осуществить, чтобы получить возможность выводить полезные нагрузки (ПН) в интересах американских военных. Поэтому с названием миссии решили особо не заморачиваться и дали ей обозначение Cert-1.

«Этот сертификационный полет является последним шагом в разработке Vulcan Centaur»,

— говорит Марк Пеллер, вице-президент по разработке Vulcan в ULA

В случае успеха миссии, компания предполагает провести второй полет (Cert-2) уже в апреле. Однако, эти планы могут быть скорректированы внешними факторами. Во-первых, степенью готовности полезной нагрузки для этого полета — космического самолета Dream Chaser компании Sierra Space. Во-вторых, распорядком работы Международной космической станции, куда и должен отправиться этот корабль.

United Launch Alliance планирует целых шесть (!) запусков Vulcan в этом году. А всего в портфеле компании более 70 запусков Vulcan, в большинстве своем, в интересах национальной безопасности, и значительный контракт с Amazon на развертывание части спутниковой группировки Project Kuiper, предоставляющей услуги широкополосного интернета.

Именно по этим причинам данный старт столь важен для ULA. Переход на Vulcan должен был произойти еще несколько лет назад, однако до сих пор ракета так и не взлетела. Последняя задержка случилась совсем недавно. Старт лунного модуля предполагалось провести в канун католического рождества, однако, в итоге, он был перенесен на две недели.

«Это будущее нашей компании. Vulcan действительно предлагает чрезвычайно выгодную цену и очень конкурентоспособен на рынке»,

— считает Пеллер.

Он также заявляет, что новая ракета-носитель будет интересна для потенциальных клиентов, благодаря широкому диапазону выводимых полезных нагрузок. Действительно, у Vulcan предусмотрены варианты с 2, 4 и 6 ускорителями, либо вовсе без них.

«Vulcan предназначен для поддержки полного спектра миссий на всех рынках, которые мы обслуживаем: в коммерческом, гражданском пространстве и пространстве национальной безопасности».

При чем, по утверждению Пеллера, в своей максимальной конфигурации он сможет выводить на орбиту ПН большей массы, чем Delta 4 Heavy. Впрочем, последнее заявление вызывает некоторое недоумение. Согласно информации Википедии, максимальная масса ПН, выводимой на низкую околоземную орбиту для Delta 4 Heavy составляет 28 790 килограмм, тогда как для Vulcan она несколько скромнее: 27 200 килограмм.

Руководство ULA рассчитывает на довольно быстрое прохождение носителем этапа сертификации, поскольку многие системы и компоненты, разработанные для Vulcan, прошли обкатку на ракетах Atlas и Delta, запущенных в последние годы.

«Многие из систем, на которых мы здесь летаем, на самом деле имеют за плечами достаточный опыт полетов. У нас была очень строгая программа квалификации »,

— полагает он.

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Ну, что же ... Ждать осталось недолго, 8 января уже совсем близко.