Аппарат «Juno», принадлежащий НАСА, подлетел к вулканическому спутнику Юпитера Ио ближе, чем любая другая миссия за последние два десятилетия и прислал на Землю уникальные фотографии

Космический аппарат «Juno», названый в честь древнеримской богини Юноны, под занавес уходящего 2023 года сумел порадовать научное сообщество великолепными снимками Ио - вулканического спутника Юпитера.

Впечатляющее изображение вулканической луны Ио, сделанное «Juno» 30 декабря 2023 года

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«Juno», отправившийся в полет в августе 2011 года, добрался до системы Юпитера спустя долгих 5 лет: в июле 2016 года. Ему пришлось совершить путешествие поистине космического масштаба протяженностью почти 3 миллиарда километров (2,8 млрд, если быть более точным).

Выйдя на орбиту планеты-гиганта, «Juno» приступил к сбору различной научной информации о ней, периодически сближаясь со своими естественными "собратьями" - спутниками Юпитера. Так во время своего очередного, 57-го по счету, облета планеты, аппарат оказался на расстоянии всего около 1500 километров от Ио - самого вулканически активного небесного тела в Солнечной системе. Это самое "тесное" сближение земных космических аппаратов с Ио за последние 20 лет, с той поры, когда зонд «Галлилео» прошел на высоте всего в 181 километр над южным полюсом Ио.

Аппарат «Juno» сделал в общей сложности шесть снимков Ио. Однако фотосессия была далеко не единственной его целью. Были получены уникальные данные об Ио и его вулканизме.

«Объединив данные этого пролета с нашими предыдущими наблюдениями, научная группа «Юноны» изучает, как изменяются вулканы Ио. Мы изучаем, как часто они извергаются, насколько они яркие и горячие, как меняется форма потока лавы и как активность Ио связана с потоком заряженных частиц в магнитосфере Юпитера»,

— сообщил Скотт Болтон, главный научный руководитель миссии.

Из-за непрекращающегося мощного гравитационного воздействия со стороны Юпитера, а также его крупных спутников — Европы, Ганимеда и Каллисто — Ио ощущает себя словно тесто в специальной машине. Его "тянут" в разные стороны, а приливные силы деформируют поверхность, вызывая перепады ее высоты до 100 метров. Вследствие чего, поверхность этого спутника, близкого по своим размерам к нашей Луне, усыпана сотнями действующих вулканов. Часть продуктов извержения преодолевает притяжение Ио и затем захватывается магнитными полями Юпитера, образуя горячий плазменный тор вокруг планеты-газового гиганта. Таким образом, вулканизм Ио воздействует на всю систему Юпитера.

«Juno» предстоит еще несколько сближений с этим полным загадок спутником. Сначала в феврале 2024 года, когда расстояние между ними будет примерно таким же, а затем еще несколько. Но с каждым последующим разом минимальная дистанция будет всё более значительной. Поэтому ученые с таким волнением и ожидали нынешнее рандеву.

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Миссия «Juno» должна завершиться в сентябре 2025 года. Аппарат будет направлен в атмосферу планеты-гиганта, где и закончит свое существование.