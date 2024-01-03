Во время своего первого запуска в 2024 году компания SpaceX вывела на орбиту 6 аппаратов для прямой связи со смартфонами

2 января компания SpaceX осуществила свой первый космический старт в наступившем году. Примечательной особенностью этого полета является тот факт, что 6 из 21 спутника Starlink, запущенных в этой миссии оснащены аппаратурой, способной обеспечить подключение устройств 4G LTE, когда они находятся в зоне действия. То есть, появилась возможность для прямого подключения обычных немодифицированных смартфонов.

2 января Falcon 9 запустил 21 спутник Starlink, в том числе 6, способных обеспечивать подключение немодифицированных смартфонов. Фото: веб-трансляция SpaceX

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На начальном этапе запланирован лишь обмена текстовыми сообщениями через космос, а возможность передачи голоса и данных появится в 2025 году. Для этого компании SpaceX необходимо получить разрешение регулирующих органов на предоставление данных услуг. Пока же она располагает лишь временной экспериментальной лицензией для начала тестирования этой системы на территории Соединенных Штатов Америки.

Спутники Starlink, оснащенные аппаратурой для прямой связи, смогут выступать в роли вышки сотовой связи в космосе.

Первоначальные эксперименты по осуществлению прямой связи со смартфоном будут проводиться в сотрудничестве с американским мобильным оператором T-Mobile. Однако, уже сейчас SpaceX проводит консультации и налаживает партнерские отношения с мобильными операторами в Австралии, Канаде, Чили, Японии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Как следует из заявлений компании, уже в первой половине 2024 года планируется вывести на орбиту 840 спутников прямой связи.

Однако, могут возникнуть некоторые сложности с реализацией этих планов. Дело в том, что новые аппараты несколько "ярче", чем обычные. Об этом сообщила во время веб-трансляции запуска Кейт Тайс, старший менеджер SpaceX по проектированию систем качества. Поэтому компании предстоит провести совместную работу с астрономами, дабы проанализировать влияние спутников на их наблюдения, и затем внести изменения свое в оборудование, чтобы минимизировать это влияние.

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Остальные 15 спутников Starlink V2 Mini, запущенные в рамках этой миссии, предназначены для увеличения пропускной способности уже существующей группировки широкополосной связи SpaceX.